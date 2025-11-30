"Фламенго" е новият футболен шампион на Южна Америка

ЕПА/БГНЕС Футболистите на "Фламенго" празнуват с трофея сред конфети и пиротехника след победата над "Палмейрас" във финала на "Копа Либертадорес".

"Фламенго" е новият победител в "Копа Либертадорес" - най-силният клубен турнир в Южна Америка. На финала в Лима тима от Рио де Жанейро спечели с 1:0 срещу своите сънародници от Сао Пауло "Палмейрас". Единственото попадение вкара бившият футболист на "Реал" (Мадрид), "Манчестър Сити", "Ювентус" и "Порто" Данило. 34-годишният защитник бе точен в 67-ата минута, когато вкара с глава след центриране от ъглов удар на уругваеца Хьорхян де Араскаета.

Победата бе и реванш за неуспеха срещу същия съперник във финала през 2021 г. Така "Фламенго" стана първият бразилски клуб с четири трофея в "Копа Либертадорес". Тимът е играл общо 5 финала. А за "Палмейрас" това бе седми финал, като до момента отборът има три трофея и четири загуби.

Бразилия пък вече изравни по отличия в "Копа Либертадорес" Аржентина, като двете държави вече имат по 25 трофея.

С успеха "Фламенго", който е воден от 40-годишния си треньор Филипе Луис (бивш играч на "Челси" и "Атлетико", Мадрид), се класира за решителната фаза на световното клубно първенство в Катар, където на 1/4-финал ще играе с мексиканския "Крус Асул" на 10 декември. Победителят от този мач ще срещне египетския "Пирамидс" на 13 декември в 1/2-финал, който ще определи съперника на "Пари Сен Жермен" във финала на 17 декември.