Илия Груев започна работа във "Фортуна" (Дюселдорф)

"Фортуна" (Дюселдорф) обяви назначението на Илия Груев на работа в клуба. 55-годишният български специалист ще бъде асистент на новия треньор на отбора Маркус Анфанг, който беше назначен на поста на 6 октомври. Целта на новия екип е да помогне за изкачването на "Фортуна" в класирането на Втора Бундеслига. След 8 кръга отборът от Дюселдорф е на 13-о място с три победи, едно равенство и четири загуби.

"Наистина очаквам с нетърпение новата си роля във "Фортуна" (Дюселдорф). Клубът е символ на страст, традиции и ясни спортни амбиции. Заедно с треньора Маркус Анфанг и целия треньорски екип искам да дам своя принос, за да помогна да постигнем целите си този сезон. Разговорите с ръководителите бяха много открити и уважителни от самото начало. Усеща се, че тук се следва ясен план и че всички в клуба работят заедно с убеждение. Това споделено разбирателство ме убеди да приема предложението. Благодаря и на ръководството на "Инголщат", което направи трансфера ми възможен през настоящия сезон", бяха първите думи на Груев след заемането на позицията.

До момента Груев бе асистент на треньорката Сабрина Витман в мъжкия тим на "Инголщад", който не започна убедително сезона и е 14-ти в Трета лига. Груев работи там от юни 2024 г. Преди това е водил "Дуисбург" в Трета лига и Втора Бундеслига, бил е асистент в "Арминия" (Билефелд), "Вердер" (Бремен), "Кайзерслаутерн", "Хайдук" (Сплит) и мъжкия национален отбор на България (при Красимир Балъков).