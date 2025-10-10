Медия без
Фейк бюлетин

Първолак-локал наби Даниел Митов до грамада от боклук

Министърът твърди, че въпреки липсата на видими травми, той е получил усещане за такива

Днес, 00:17
Митов твърди, че независимо как изглежда инцидентът острани, той е почувствал нещо такова.
Pixabay
Митов твърди, че независимо как изглежда инцидентът острани, той е почувствал нещо такова.

"ВРАБЧА" 23
Първокласник, познат от днес на МВР като привърженик на течението локали, на връщане от училище видя грамада боклук пред централата на ДПС-Ново начало и хвърли там опаковката си от вафла, която дава прекомерна сила. До грамадата от боклук имаше и полицейски кордон, което по някакъв начин изпълни политическата мечта за "кордон около Пеевски", макар и в антисанитарни условия.
Министър Митов стана неволен свидетел на този омърсителен акт. И по човешки, но в качество на чичко милиционер, направи забележка, че е невъзпитано да се хвърлят боклуци на тротоара пред партийна централа, а да участват деца в политически акции дори е малко незаконно, освен ако не са внуци на лидер със скъсан менискус. 
Невъзпитаният локал-първолак пусна ръката на майка си и преди охраната на министъра или кордонът да реагират, с изненадващо движение наби Митов. На пръв поглед нищо особено, но Митов се разплака, падна на земята, счупи си очилата, развика се, че бъбрекът му е спукан със сътресение на менискусите, веднага след което избяга, закрил лицето си с шепи. Той нареди да задържат майката с нейния локал-първак и да ги тикнат в една килия с Благо Коцев. 
(Тайната мисъл на Митов беше, че Коцев не си е виждал децата отдавна и да се надяваме, се е изнервил така, че да набие на свой ред малкия локал - хем нехранимайкото да изяде боя, хем Коцев да си усложни положението с проява на насилие, така че да има поне една реална причина да бъде държан в ареста и съден.)
В министерския си кабинет Митов стисна зъби, превъзмогна болката и написа доклад за инцидента от гледна точка на това, което чувства след посегателството. 
В показанията си Митов изреди доста травми - физически и душевни, заяви, че при побоя е бил съблечен гол, унизен като мъж и политик, счупени са му очилата. И всичко това - при изпълнение на служебните задължения! В заключителната част на доклада министърът се обръща към Делян Пеевски със зов за възмездие и справедливост, но и молба да бъде освободен от поста министър на вътрешните работи, защото след преживяната травма чувства сънливост и липса на желание за живот, което му пречи да се съсредоточи в и без това непосилната за него работа. 
Майката на детето в своите показания отрече министърът да е събличан гол и се усъмни в декларираните травми, освен може би душевната, за която не е виновно детето ѝ, а безтегловността на самия министър. 
Тъй като инцидентът бе заснет от десетки бодикамери и телефони, министърът бе посъветван да се откаже от твърденията за събличане, на което той възрази, че щом в обществото има усещане за корупция, той пък е получил усещане за голота при сблъсъка с невъзпитания първолокал. 
Молбата на министъра да бъде освободен от поста си не бе удовлетворена от Пеевски. 
След прегледа на записите от камерите и медицинско обследване на Митов, майката и детето бяха пуснати да си ходят, но бяха поставени под наблюдение. 

Шарж: Алла и Чавдар Георгиеви
