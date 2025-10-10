Първолак-локал наби Даниел Митов до грамада от боклук

"ВРАБЧА" 23

Първокласник, познат от днес на МВР като привърженик на течението локали, на връщане от училище видя грамада боклук пред централата на ДПС-Ново начало и хвърли там опаковката си от вафла, която дава прекомерна сила. До грамадата от боклук имаше и полицейски кордон, което по някакъв начин изпълни политическата мечта за "кордон около Пеевски", макар и в антисанитарни условия.

Министър Митов стана неволен свидетел на този омърсителен акт. И по човешки, но в качество на чичко милиционер, направи забележка, че е невъзпитано да се хвърлят боклуци на тротоара пред партийна централа, а да участват деца в политически акции дори е малко незаконно, освен ако не са внуци на лидер със скъсан менискус.

Невъзпитаният локал-първолак пусна ръката на майка си и преди охраната на министъра или кордонът да реагират, с изненадващо движение наби Митов. На пръв поглед нищо особено, но Митов се разплака, падна на земята, счупи си очилата, развика се, че бъбрекът му е спукан със сътресение на менискусите, веднага след което избяга, закрил лицето си с шепи. Той нареди да задържат майката с нейния локал-първак и да ги тикнат в една килия с Благо Коцев.

(Тайната мисъл на Митов беше, че Коцев не си е виждал децата отдавна и да се надяваме, се е изнервил така, че да набие на свой ред малкия локал - хем нехранимайкото да изяде боя, хем Коцев да си усложни положението с проява на насилие, така че да има поне една реална причина да бъде държан в ареста и съден.)

В министерския си кабинет Митов стисна зъби, превъзмогна болката и написа доклад за инцидента от гледна точка на това, което чувства след посегателството.

В показанията си Митов изреди доста травми - физически и душевни, заяви, че при побоя е бил съблечен гол, унизен като мъж и политик, счупени са му очилата. И всичко това - при изпълнение на служебните задължения! В заключителната част на доклада министърът се обръща към Делян Пеевски със зов за възмездие и справедливост, но и молба да бъде освободен от поста министър на вътрешните работи, защото след преживяната травма чувства сънливост и липса на желание за живот, което му пречи да се съсредоточи в и без това непосилната за него работа.

Майката на детето в своите показания отрече министърът да е събличан гол и се усъмни в декларираните травми, освен може би душевната, за която не е виновно детето ѝ, а безтегловността на самия министър.

Тъй като инцидентът бе заснет от десетки бодикамери и телефони, министърът бе посъветван да се откаже от твърденията за събличане, на което той възрази, че щом в обществото има усещане за корупция, той пък е получил усещане за голота при сблъсъка с невъзпитания първолокал.

Молбата на министъра да бъде освободен от поста си не бе удовлетворена от Пеевски.

След прегледа на записите от камерите и медицинско обследване на Митов, майката и детето бяха пуснати да си ходят, но бяха поставени под наблюдение.