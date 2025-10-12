Почина легендата на българския футбол Добромир Жечев

На 82-годишна възраст почина легендата на "Левски" и българския футбол Добромир Жечев. Бобата, както бе популярен той, е единственият български футболист, участвал на четири световни първенства - 1962, 1966, 1970 и 1974 г.

За "Левски" защитникът записва 193 мача и 16 гола от 1969 до 1974 г. Той е двукратен шампион със "сините" (1970, 1974), както и двукратен носител на Купата на България (1970, 1971). Преди това играе от 1958 до 1968 г. за "Спартак" (Сф), с който печели купата на страната през 1968 г.

Става европейски шампион с юношеския национален отбор през 1959 г., а след това за мъжкия представителен тим записва 73 мача и 2 гола.

Като треньор е водил "Левски" на два пъти, като налага в първия състав футболисти като Наско Сираков, Борислав Михайлов, Божидар Искренов и др. Със "сините" печели Купата на България през 1982 г. Водил е още "Дунав", "Ботев" (Вр), "Хасково", гръцките "Арис" (Солун), ПАС (Янина) и "Верия", и т.н.

Като футболист и треньор Бобата Жечев винаги е бил символ на джентълменство и спортсменство на терена и извън него.

Поклон пред паметта му!