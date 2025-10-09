Медия без
Втора загуба поред допуснаха шахматистките ни на Евро 2025

Мъжкият ни отбор постигна равенство срещу Германия в V кръг

09 Окт. 2025
Виктория Радева (вдясно) прави ход в партията си на IV дъска срещу Божена Пидубна. На заден план на същия ред са останалите от отбора ни - Надя Тончева, Белослава Кръстева и Нургюл Салимова
тв скрийншот
Втора поредна загуба допусна женският ни тим на европейското отборно първенство в Батуми (Груз), докато мъжете завършиха наравно.

В петия кръг еврошампионките, заемащи 4-ото място с 6 т.,  срещнаха състава на Украйна, който бе 6-и със същия актив. За първи път на първенството българките бяха без лидерката си Антоанета Стефанова, която досега неизменно играеше на първа дъска. Нейното място зае Нургюл Салимова и направи реми с черните фигури срещу Юлия Осмак след 50 хода.

Реми, след оспорвана битка в 64 хода, завърши и Белослава Кръстева (с белите) - с бившата световна шампионка (2012-13 г.) Анна Ушенина. Надя Тончева обаче отстъпи след 79 хода черните пред Наталия Жукова, а на четвърта дъска Виктория Радева се предаде на 40-ия ход с белите фигури пред Божена Пидубна. И така се оформи крайното 3:1 за Украйна.

Загубата остави нашите с актива им от 6 мач точки, завоюван с победите в първите три кръга. Защитаващите титлата си от Будва 2023 българки слязоха на 9-о място във временното класиране.

Води отборът на Полша, който постигна петата си поредна победа - 2.5:1.5 над Германия и има пълен актив от 10 т. Грузия, Германия и Украйна (в този ред) са следващите в подреждането.

Мъжкият ни отбор, който започна V кръг от 25-а позиция с актив от 4 т. игра срещу германците (16-о място, също с 4 т.). Двубоят завърши наравно 2:2, след като Радослав Димитров (с черните) победи Дмитрий Коларс за 68 хода на трета дъска, а капитанът на тима Кирил Георгиев (с белите) отстъпи на четвърта пред Фредерик Сване на 90-ия ход. Другите две партии бяха реми: Аркадий Найдич (с черните) срещу Винсент Кеймер и Мартин Петров (с белите) срещу Расмус Сване.

След спечелената една мач точка тимът на България има общо 5 т. С по толкова са още 12 тима, като най-напред от всички според допълнителните показатели са германците - 15-и, а нашият състав е на 24-а позиция. Топ 3 е Украйна 9 т., Нидерландия и Сърбия - по 8- С 8 са и французите, но те са на 4-а позиция според допълнителните показатели.

