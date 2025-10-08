Медия без
Първа загуба свали България от върха на Евро 2025 по шахмат

Европейските шампионки отстъпиха пред тима на Полша, мъжкият ни отбор - пред Словения

Днес, 19:50
Надя Тончева е станала и оглежда позицията си срещу Клаудия Колон (вляво) , а на заден план са останалите от българския тим в мача срещу полякините - Белослава Кръстева, Нургюл Салимова и Антоанета Стефанова.
Надя Тончева е станала и оглежда позицията си срещу Клаудия Колон (вляво) , а на заден план са останалите от българския тим в мача срещу полякините - Белослава Кръстева, Нургюл Салимова и Антоанета Стефанова.

След три поредни победи женският шахматен отбор на България допусна първа загуба на европейското първенство в Батуми (Груз). Защитаващите титлата си еврошампионки отстъпиха с 1.5:2.5 т. в IV кръг пред тима на Полша, с който деляха лидерската позиция във временното класиране.

Единствената победа за нашите извоюва Надя Тончева с белите фигури, която матира на 27-ия ход Клаудия Колон на 4-а дъска. На останалите дъски обаче партиите не се развиха благоприятно за нашия тим. Лидерката Антоанета Стефанова отстъпи с черните пред Алина Кашлинская след 32 хода игра, а Белослава Кръстева загуби на 3-а дъска, също с черните, от Оливия Кьолбаса на 31-ия ход. Нургюл Салимова (на втора) постигна реми с белите на 37-ия ход срещу Александра Малцевская.

Така след успехи над Чехия (4:0), Нидерландия и Швейцария (по 2.5:1.5) и днешната загуба българският тим остана с актива си от 6 точки, който му отрежда временното 4-о място. До края на Евро 2025 има още 5 кръга по швейцарската система.

Лидери са съставите на Полша и на Германия (след победа днес над Азербайджан) с по 8 мач-точки. С актива на България от 6 т. са още Грузия (3-а), Франция (5-а) и Украйна (6-а), подредени по допълнителни показатели. 

При мъжете българският отбор също претърпя загуба с 1.5:2.5 - от Словения. Лидерът на нашите Аркадий Найдич отстъпи с белите през Владимир Федосеев, а останалите направиха ремита - Мартин Петров (на 2-а, с черните), Момчил Петков (на 3-а с белите) и ветеранът и старши треньор на отбора Кирил Георгиев (на 4-а, с черните - съответно срещу Антон Демченко, Ян Шубель и Матич Лавренчич.

Това бе втора загуба на българите след 0.5:3.5 в I кръг срещу Нидерландия, и победите над Исландия (2.5:1.5) и Белгия (3:1). След нея те вече отстъпиха до 22-ро място във временното класиране с 4 мач-точки. Лидери с 8 са сърбите, които са единственият отбор с 4 поредни победи, надделявайки днес над Гърция с 2.5:1.5. На втора позиция е Украйна със 7 т., а Гърция е вече на трето с 6 и по-добри допълнителни показатели от останалите шест състава със същия актив.

 

