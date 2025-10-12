Всичките ни клубове, без "Лудогорец", отстъпиха в световната ранглиста

ЕПА/БГНЕС Победата на "Лудогорец" над "Малмьо" в Швеция допринесе до голямо степен за завръщането на българския шампион в Топ 70 на световната класация.

"Лудогорец" е единствен от петте ни клуба сред първите 500 в световната клубна ранглиста, който регистрира прогрес през изминалия месец. Това показва актуалната класация, публикувана от Международната федерация по футболна история и статистика (IFFHS).

В нея "Лудогорец" се придвижва с 13 места напред и вече е №73 със 179.75 т. За това допринесе и победата с 2:1 в гостуването срещу "Малмьо" в Лига Европа.

В същото време отпадането на останалите ни участници в евротурнирите оказа влияние върху мястото им в ранглистата. "Левски" все пак остава втори измежду българските отбори, но мина три позиции назад и дели 263-о място заедно с иранския "Трактор", йорданския "Ал Хюсеин" и парагвайския "Насионал", като всички имат по 86.5 т.

ЦСКА отстъпва с пет места до №325 със 75 т., като е с равни точки с бразилския "Жувентуде", испанския "Леганес" и шотландския "Дънди Юн".

"Арда" записа слаб период след края на участието си в Лигата на конференцията и това също се отрази. Клубът от Кърджали минава 10 позиции назад, до №363, където е заедно с японския "Кашива Рейсол" и китайския "Ронгчен". И трите отбора имат по 69.25 т.

Последният наш отбор в Топ 500 е "Черно море", който също е с 10 места по-назад - №485. Там варненци са с венецуелския "Академия Пуебло Кабейо" и малтийския "Флориана" - всичките с по 57.5 т.

Начело в класацията продължава да е носителят на трофея в Шампионската лига "Пари Сен Жермен" с 537 т., пред "Реал" (Мадрид) с 505. На трето място обаче излиза италианският "Интер" с 493 т., който измества "Челси" (485 т.). Челната петица допълва "Барселона" (451 т.), който е запазил позицията си.