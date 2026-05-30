След национализацията на колекцията след 1917 г. Сталин я е допълвал с грузински вина

Грузинските власти за първи път отвориха за публика винено хранилище с колекция, принадлежала на Йосиф Сталин, съобщава Reuters. В колекцията има около 40 000 редки френски и грузински вина, част от които датират от началото на XIX век.

Планира се колекцията да бъде предложена на търг, а събраните средства да бъдат използвани за създаването на училище за винено образование в Тбилиси.

Според организаторите на проекта продажбата трябва да привлече вниманието на международни колекционери и да укрепи репутацията на Грузия като една от водещите винопроизводители в света. Грузия се представя като родината на винопроизводството с история над 8000 години.

Колекцията включва вина от прочути изби в региона Бордо, които преди са принадлежали на руските императори Александър III и Николай II. След революцията през 1917 г. колекцията е национализирана, а по-късно преминава под контрола на Йосиф Сталин, който я допълвал с любимите си грузински вина.