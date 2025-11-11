20 военни загинаха при катастрофа на турски самолет в Грузия

Министерството на националната отбрана на Турция съобщава, че военнен транспортен самолет C130 се е разбил в Грузия. В изявлението се посочва още, че на борда на самолета са се намирали 20 души. В изявление на грузинското Министерство на вътрешните работи се отбелязва, че самолетът не е изпратил никакви сигнали за бедствие. Рано в сряда сутринта турското МО съобщи, че и 20-те военнослужещи на борда са загинали.

Самолетът е излетял от Азербайджан, за да се прибере в страната. Малко след границата с Грузия той се е разбил, предава Hurriyet. Започнали са спасителни операции в координация с азербайджанските и грузинските власти, посочват турските военни.

Междувременно азербайджанският президент Илхам Алиев се е обадил по телефона на президента на Турция Реджеп Ердоган, за да изрази съболезнования във връзка с катастрофата на военния транспортен самолет. Грузинското МВР съобщи, че самолетът е паднал в административната област Сигнахи, на 5 км от границата.