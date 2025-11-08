Медия без
UPS и FedEx приземяват 50 самолета заради огнения ад в Кентъки

Двете най-големи куриерски компании са взели това решение по препоръка на производителя Boeing

Днес, 13:03
Катастрофиралият самолет нанесе тежки поражения по наземната инфраструктура до летището в Луивил
Американските гиганти в областта на куриерските услуги - UPS и FedEx, обявиха, че приземяват всички свои товарни самолети McDonnell Douglas MD-11 „от съображения за повишено внимание“ след смъртоносната катастрофа в глобалния авиационен хъб на UPS в Луивил, Кентъки.

При тежкия инцидент загинаха поне 14 човека. Сред тях е тричленният екипаж, а останалите жертви са били на земята. Миниммум 11 души бяха тежко ранени, а щетите по наземната инфраструктура все още се изчисляват. Хъбът в Луивил е най-големият на UPS. В него работят над 20 000 души, обработва 300 полета дневно и сортира над 400 000 пакета на час.

Спрените от летене товарни самолети MD-11 са общо повече от 50 и съставляват около 9% от въздушния флот на UPS и 4% от този на FedEx. 

„Взехме това решение проактивно, по препоръка на производителя - се казва в изявление на UPS. - Нищо не е по-важно за нас от безопасността на нашите служители и общностите, на които служим.“ FedEx пък обяви с имейл, че ще приземи самолетите, докато провежда „задълбочен преглед на безопасността въз основа на препоръката на производителя“.

Компанията Boeing, която се сля с McDonnell Douglas през 1997 г., обаче засега не коментира ситуацията.

Товарният MD-11 опита да излети от Луисвил към Хонолулу. Той почти се е бил издигнал, когато пилотската кабина е прозвучала аларма, съобщи членът на Националния съвет за безопасност на транспорта Тод Инман. През следващите 25 секунди алармата е звучала и пилотите са се опитвали да вземат под контрол самолета, но лявото му крило е пламнало и той е заорал в земята, превръщайки се в огнена топка, помитаща складови съръжения по пътя си.

Записващото устройство в пилотската кабина регистрирало алармата, каза Инман, като добави, че разследващите все още не са установили защо тя се е задействала. Според него ще минат месеци, преди записът да бъде публикуван.

Разбилият се McDonnell Douglas MD-11 е бил построен през 1991 г. Минал е едномесечно техническо обслужване в Сан Антонио до средата октомври.

