Поне 12 души загинаха при падане на самолет в Кентъки

Туитър При падането си самолетът е разрушил и подпалил множество сгради край летището в Луивил

Най-малко 12 души загинаха, сред които всичките трима членове на екипажа, а повече от 11 са ранени, след като товарен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) падна веднага след излитането си от летище "Мохамед Али" в Луивил, щата Кентъки, предизвиквайки голям пожар.

Телевизионният канал WLKY, филиал на CBS, показа кадри от момента на катастрофата: самолетът излита от пистата на международното летище с пламъци на едното крило, издига се и след малко пада, като при удара в земята избухва огромно огнено кълбо.

Горящият товарен самолет продължава да "заорава" в земята и засяга доста сгради в индустриалната зона в близост до пистата, които са обхванати от пламъци. Броят на жертвите на земята може и да нарасне, опасява се губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър.

Shocking images from Louisville Intl Airport as UPS cargo plane with crew of three explodes just as it left the ground. Massive explosions in a trail as the plane crashed at take-off speed laden with fuel to take it to Hawaii.

Approx area of crash trail in map here. pic.twitter.com/MkSMyCFcj1 — Mark Stone (@Stone_SkyNews) 5 ноември 2025 г.

"Полет 2976 на UPS се разби около 17:15 ч. местно време във вторник (00:15 ч. днес българско), след като излетя от международното летище "Мохамед Али", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА), която потвърди, че самолетът е трябвало да лети за Хонолулу.

Службите за спешна помощ в Луисвил съобщиха, че е издадена заповед всички в радиус от 8 км от летището да намерят подслон на безопасно място. По-късно властите обявиха, че радиусът на заповедта е бил разширен и вече обхваща всички райони на север от летището до река Охайо.

"Има много пострадали и пожарът все още бушува. Много пътища в района са затворени - моля, избягвайте мястото на инцидента", написа кметът на Луисвил Крейг Грийнбърг в социалните мрежи.

Разбилият се самолет е широкофюзелажен товарен McDonnell Douglas (MD-11), произведен преди 34 г. Американската компания "Боинг", която прекрати програмата MD-11 след придобиването ѝ при сливането с McDonnell Douglas, заяви, че е обезпокоена за безопасността и здравето на всички засегнати и ще предостави техническа подкрепа за разследването на инцидента.

Уебсайтът за проследяване на полети Flightradar24 съобщи, че самолетът, който е станал собственост на UPS през 2006 г., е летял по-рано същия ден от Луисвил до Балтимор, Мериленд, преди да се върне обратно.

Според данните самолетът се е издигнал на височина от малко над 50 метра и е достигнал скорост от около 340 км/ч., преди да започне внезапно пропадане.

Федералните разследващи органи в САЩ са открили "черните кутии" от останките на товарния самолет на Ю Пи Ес (UPS), който се разби в пламъци при излитане от летището в Луивил, Кентъки, отнемайки живота на най-малко 12 души, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс по-късно.

Тод Инман, член на Националния съвет за транспортна безопасност, потвърди също, че голям "огнен облак" е избухнал около лявото крило на самолета и че един от трите му двигателя се е отделил от крилото, докато широкофюзелажният самолет се е движел по пистата.