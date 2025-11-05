Медия без
Поне 14 души загинаха при падане на самолет в Кентъки

Разрушени са много сгради в индустриалната зона край летището в Луивил

06 Ноем. 2025Обновена
При падането си самолетът е разрушил и подпалил множество сгради край летището в Луивил
Най-малко 14 души загинаха, сред които всичките трима членове на екипажа, а повече от 11 са ранени, след като товарен самолет на американската куриерска и логистична компания Ю Пи Ес (UPS) падна веднага след излитането си от летище "Мохамед Али" в Луивил, щата Кентъки, предизвиквайки голям пожар.

Телевизионният канал WLKY, филиал на CBS, показа кадри от момента на катастрофата: самолетът излита от пистата на международното летище с пламъци на едното крило, издига се и след малко пада, като при удара в земята избухва огромно огнено кълбо.

Горящият товарен самолет продължава да "заорава" в земята и засяга доста сгради в индустриалната зона в близост до пистата, които са обхванати от пламъци. Броят на жертвите на земята може и да нарасне, опасява се губернаторът на щата Кентъки Анди Бешиър. 

"Полет 2976 на UPS се разби около 17:15 ч. местно време във вторник (00:15 ч. днес българско), след като излетя от международното летище "Мохамед Али", се казва в изявление на Федералната авиационна администрация на САЩ (ФАА), която потвърди, че самолетът е трябвало да лети за Хонолулу. 

Службите за спешна помощ в Луисвил съобщиха, че е издадена заповед всички в радиус от 8 км от летището да намерят подслон на безопасно място. По-късно властите обявиха, че радиусът на заповедта е бил разширен и вече обхваща всички райони на север от летището до река Охайо. 

"Има много пострадали и пожарът все още бушува. Много пътища в района са затворени - моля, избягвайте мястото на инцидента", написа кметът на Луисвил Крейг Грийнбърг в социалните мрежи. 

Разбилият се самолет е широкофюзелажен товарен McDonnell Douglas (MD-11), произведен преди 34 г. Американската компания "Боинг", която прекрати програмата MD-11 след придобиването ѝ при сливането с McDonnell Douglas, заяви, че е обезпокоена за безопасността и здравето на всички засегнати и ще предостави техническа подкрепа за разследването на инцидента. 

Уебсайтът за проследяване на полети Flightradar24 съобщи, че самолетът, който е станал собственост на UPS през 2006 г., е летял по-рано същия ден от Луисвил до Балтимор, Мериленд, преди да се върне обратно. 

Според данните самолетът се е издигнал на височина от малко над 50 метра и е достигнал скорост от около 340 км/ч., преди да започне внезапно пропадане.

Федералните разследващи органи в САЩ са открили "черните кутии" от останките на товарния самолет на Ю Пи Ес (UPS), който се разби в пламъци при излитане от летището в Луивил, Кентъки, отнемайки живота на най-малко 12 души, съобщиха официални представители, предаде Ройтерс по-късно. 

Тод Инман, член на Националния съвет за транспортна безопасност, потвърди също, че голям "огнен облак" е избухнал около лявото крило на самолета и че един от трите му двигателя се е отделил от крилото, докато широкофюзелажният самолет се е движел по пистата.

 

