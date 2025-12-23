Шефът на армията на Либия загина при самолетна катастрофа в Турция

В Турция се разби самолетът на шефа на Генералния щаб на Либия генерал Мохамед Али Ахмед Ал-Хадад. Телеканал NTV съобщава, че частният самолет Falcon 50 е изчезнал от радарите скоро след излитането си от международно летище "Есенбоа" в Анкара. Въздушното пространство над турската столица бе временно затворено заради инцидента.

Премиерът на Либия Абдел Хамид Дбейба потвърди смъртта на генерала и съпровождащата го делегация.

Министърът на вътрешните работи на Турция Али Йерликая съобщи, че от самолета в района на Хаймана е постъпило искане за спешно кацане. След това обаче връзката с борда не е била възстановена. „На борда е имало пет пътника, включително началникът на Генералния щаб на въоръжените сили на Либия, генерал Мохамед Али Ахмед Ал-Хадад“, съобщи той. В района на Хаймана се е чул силен взрив. Самолетът се е разбил в хълма Селамалмаз, разположен на 2 километра южно от село Кесиккавак в Хаймана.

По-рано днес началникът на генералния щаб на либийската армия се срещна с високопоставени турски военни в Турция.