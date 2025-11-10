Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ОМV обяви нови находки на нефт и газ в Либия

Сондажите са в района на Сирт, който е енергийният гръбнак на северноафриканската държава

Днес, 15:14
Сондажът на ОМВ в Сирт има дневен капацитет от повече от 4200 барела петрол и 2,6 млн. куб. фута природен газ.
Сондажът на ОМВ в Сирт има дневен капацитет от повече от 4200 барела петрол и 2,6 млн. куб. фута природен газ.

Австрийският енергиен гигант OMV обяви нови открития на нефт и газ в басейна Сирт в Либия. Това е първият успех от проучванията на компанията след възобновяването на дейността ѝ в северноафриканската страна след повече от десетилетие на спиране поради нестабилността в региона, съобщи Discovery Alert.
По данни на Либийската национална петролна корпорация сондажът има дневен капацитет от повече от 4200 барела петрол и 2,6 млн. куб. фута природен газ. Басейнът Сирт е най-важният район за добив на въглеводороди в Либия и представлява гръбнака на нефтената промишленост на страната. Тук се се осъществява над 90% от производството на нефт в Либия. Формацията съдържа между 80% и 95% от доказаните нефтени запаси на страната.
Стратегическото значение на басейна се простира отвъд неговите запаси. Той обхваща установени инфраструктурни мрежи - тръбопроводи, преработвателни съоръжения и терминали за износ, които свързват големи международни пазари и по-специално в Европа.


Откритието на OMV в басейна Сирт съвпада стратегически с по-широките инициативи за възстановяване на енергийния сектор в Либия.
Моментът е особено важен, тъй като Либия работи активно за връщане на доверието на международните инвеститори и за възстановяване на енергийната инфраструктура, повредена в годините на конфликти. Постепенното завръщане на големи международни оператори, включително Eni, BP и алжирската Sonatrach, е добър знак. Стратегическото географско положение на Либия осигурява достъп до европейските пазари чрез установената инфраструктура за износ в Средиземноморието.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

петрол, нефт, находища, ОМВ, Либия

Още новини по темата

Ирак отказа да товари нефт за "ЛУКойл"
06 Ноем. 2025

ОМВ: Природният газ ще е "двигател" на растежа
15 Окт. 2025

Ключови руски пристанища в Черно море спряха да товарят нефт

24 Септ. 2025

Братя Нобел подпомогнаха руския милитаризъм - ще има ли санкции за Нобеловия комитет?
26 Авг. 2025

Румъния заподозря Русия в замърсяване на азерски петрол
12 Авг. 2025

Петролът поевтиня до нива отпреди военния конфликт между Израел и Иран
24 Юни 2025

Нефтен разлив се появи и край Бургас
16 Юни 2025

Русия има нефт за по-малко от 30 години
21 Май 2025

Боевете продължават - затворници бягат в Триполи
14 Май 2025

Гражданската война в Либия отново се разгоря
13 Май 2025

ЕС спира да купува руска енергия до 2027 г.
06 Май 2025

Тръмп: С ниски цени на петрола Путин ще е по-склонен към мир
06 Май 2025

Китай замени американския петрол с канадски
17 Апр. 2025

Goldman Sachs: Петролът може да падне под $40 за барел
09 Апр. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: И осемте джуджета заживели щастливо
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: "Промяната" не се поддава на промяна
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън