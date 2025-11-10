ОМV обяви нови находки на нефт и газ в Либия

Австрийският енергиен гигант OMV обяви нови открития на нефт и газ в басейна Сирт в Либия. Това е първият успех от проучванията на компанията след възобновяването на дейността ѝ в северноафриканската страна след повече от десетилетие на спиране поради нестабилността в региона, съобщи Discovery Alert.

По данни на Либийската национална петролна корпорация сондажът има дневен капацитет от повече от 4200 барела петрол и 2,6 млн. куб. фута природен газ. Басейнът Сирт е най-важният район за добив на въглеводороди в Либия и представлява гръбнака на нефтената промишленост на страната. Тук се се осъществява над 90% от производството на нефт в Либия. Формацията съдържа между 80% и 95% от доказаните нефтени запаси на страната.

Стратегическото значение на басейна се простира отвъд неговите запаси. Той обхваща установени инфраструктурни мрежи - тръбопроводи, преработвателни съоръжения и терминали за износ, които свързват големи международни пазари и по-специално в Европа.



Откритието на OMV в басейна Сирт съвпада стратегически с по-широките инициативи за възстановяване на енергийния сектор в Либия.

Моментът е особено важен, тъй като Либия работи активно за връщане на доверието на международните инвеститори и за възстановяване на енергийната инфраструктура, повредена в годините на конфликти. Постепенното завръщане на големи международни оператори, включително Eni, BP и алжирската Sonatrach, е добър знак. Стратегическото географско положение на Либия осигурява достъп до европейските пазари чрез установената инфраструктура за износ в Средиземноморието.