Ирак отказа да товари нефт за "ЛУКойл"

Банките във Финландия бързат да се съобразят със санкциите на САЩ

Днес, 08:39
Все повече държави се отказват да работят с "ЛУКойл" заради санкциите
Все повече държави се отказват да работят с "ЛУКойл" заради санкциите

Иракската държавна фирма Somo отмени товаренето на три карга суров петрол от находището West Qurna-2, съобщават източници на "Ройтерс". По график зареждането на танкерите е било насрочено за 11, 16 и 26 ноември. Причината е ясна - западните санкции. Руската "ЛУКойл" държи 75% от компанията, която експлоатира въпросното находище. Другият съдружник е иракската North Oil Company.

На руския петролен гигант му става става все по-трудно да поддържа задграничните си бизнес - западните санкции вече нарушиха товаренето на петрол в Ирак, работата на помпените станции във Финландия и търговията в Швейцария, а новите ограничения, наложени от САЩ и Обединеното кралство през октомври,  допълнително усложняват ситуацията.

Ефектът на санкциите вече се усеща в различни региони, където "ЛУКойл" оперира. Базираната в Женева Litasco, търговското звено на "Лукойл", се затруднява да наема кораби, откакто Великобритания наложи санкции, защото корабните брокери, базирани в Обединеното кралство, отказват да работят с тях, пише Actualno, като цитира Ройтерс. Говори се и за съкращения в Litasco, която е собственик и на рафинерията в Бургас. 

Във Финландия банките също са започнали да отказват услуги на веригата бензиностанции Teboil, които са собственост на "ЛУКойл". 

По принцип най-новите санкции - на САЩ, срещу двата руски петролни гиганта "Роснефт" и "ЛУКойл" влизат в сила от 21 ноември, но много бизнеси бързат да скъсат връзките си с "токсичните" руски компании преди изтичането на срока. Други пък се опитват да постигнат отсрочки.

Не е ясно какво прави по въпроса за отлагането на действията на санкциите българското правителство. Активите на "ЛУКойл" у нас включват бургаския нефтохимически комплекс, едноименната верига бензиностанции, огромна складове база, петролопроводи и др.  

