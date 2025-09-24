Ключови руски пристанища в Черно море спряха да товарят нефт

Терминалът на Каспийския тръбопроводен консорциум (КТК) и претоварвателният комплекс „Шесхарис“ в Новоросийск спряха товаренето на петрол на танкери след атака с дронове по руското черноморско крайбрежие, съобщава Bloomberg.

Спирането на работата на терминала КТК беше потвърдено пред агенцията от представител на оператора. Той уточни, че това е стандартна процедура при въздушна тревога. За спиране на товаренето в „Шесхарис“ е съобщил източник, запознат със ситуацията. Терминалът се управлява от компанията „Транснефт“, която към момента на публикацията не е отговорила на запитванията на журналисти. По данни на Bloomberg, товаренето в двете пристанища е временно прекратено. Двете пристанища заедно изнасят над 2 млн. барела руски и казахстански петрол дневно. Общо по море се транспортират около 40 млн. барела дневно, което прави терминала КТК и комплекса „Шесхарис“ ключови звена във веригата на морските доставки на енергийни суровини, заключава агенцията.

В сряда сутринта започна атака с въздушни и морски дронове срещу Новоросийск. В резултат на атаката загинаха двама души, седем бяха ранени, а офисът на КТК беше повреден. В Сочи бяха евакуирани летовници от плажовете, а в Туапсе морски дронове атакуваха пристанището. Въпреки това, според Росморречфлот, щети по пристанищната инфраструктура на Новоросийск не е имало. От юли Украйна засили ударите по обекти на руската енергетика, включително работещи за износ. В края на август на Русия вече ѝ се наложи да намали морските доставки на петрол заради украински атаки с дронове. Приходите от петрол и газ съставляват от една трета до половината от всички приходи във федералния бюджет на Русия, което прави този сектор основен източник на финансиране на държавните разходи.

Тази вечер в пристанището Туапсе под удара на Въоръжените сили на Украйна попадна кей

Кеят е бил атакуван от морски дрон (в Русия така се наричат безекипажни катери). Кадри от атаката се появиха в социалните мрежи (https://t.me/exilenova_plus/12614).

Украинският OSINT-проект „КіберБорошно“ твърди, че под удара е попаднал нефтен кей.

Заместник-губернаторът на Краснодарския край Анна Минькова съобщи, че в Туапсе в резултат на атаката на ВСУ са ранени двама души, включително непълнолетен, които са били хоспитализирани.