Четиричленно семейство почина в турски хотел

Днес, 10:20
yenisafak.com

Четири са вече жертвите на хранително отравяне в хотел в Истанбул. То причини смъртта на жена и двете ѝ деца. Бащата Сервет Бьоджек, който беше хоспитализиран, почина в болница въпреки усилията на лекарите, съобщи кореспондентът на БТА Нахиде Дениз.

Турското семейство Бьоджек пристигнало на почивка в Истанбул от Германия на 9 ноември. На третия ден от престоя им в истанбулски хотел родителите и двете им деца били приети в болница със симптоми на хранително отравяне, а заедно с тях в болничното заведение постъпили и двама други посетители от хотела, в който семейството било отседнало.

Главната прокуратура в Истанбул продължава разследването, започнато след постъпването на семейството в болницата и смъртта на майката и двете ѝ деца. В рамките на разследването са задържани 11 души, а хотелът е затворен.

Според нови данни на следствените екипи от Бюрото за убийства се предполага, че пръскане срещу насекоми в хотела е станало причина за инцидента.

Семейството било настанено в стая на партерния етаж, който бил напръскан срещу дървеници преди тяхното пристигане. Разследва се дали използваното за пръскането вещество, съдържащо алуминиев фосфид, може да е достигнало до стаята на семейството през вентилационен отвор в банята и да е отровило обитателите.

Твърди се, че фирмата, която е извършила пръскането, не притежавала необходимия лиценз, а служителите нямали необходимите сертификати. Част от задържаните от полицията 11 души са от фирмата, а останалите са служители на хотела.

