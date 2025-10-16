Тръмп разреши на ЦРУ да действа във Венецуела

След като американската армия взриви пети подред катер с 6 души на борда край Венецуела, а 2 изтребителя прелетяха на север от Каракас, президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че страната му е готова да предприеме наземни операции. Засега е ясно, че Тръмп е упълномощил ЦРУ да действа във Венецуела, за да пресече незаконните потоци от мигранти и наркотици. По информация на CNN, американският президент е подписал и секретна директива, с която е наредил на военните да започнат удари срещу латиноамерикански наркокартели по-рано това лято.

"В момента гледаме към земята и държим морето под контрол. Удряме лодките, много скъпи и бързи лодки, и виждаме фентанил по целия океан. Много от венецуелските наркотици идват по море, но ще ги спрем и по суша“, заяви Тръмп в Овалния кабинет.

Тръмп отказа да отговори на въпроса дали ЦРУ има правомощията да екзекутира венецуелския президент Николас Мадуро, казвайки: "Мисля, че Венецуела е под напрежение." Администрацията е предложила 50 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането на Мадуро по обвинения в трафик на наркотици.

"Не на войната в Карибско море. Не на смяната на режима. Не на държавните преврати, организирани от ЦРУ", заяви Мадуро в реч пред комисия, създадена след като Вашингтон разположи военни кораби в Карибско море за операция срещу разпространението на наркотици.