Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Венецуела насърчава гражданите си да се шпионират с мобилно приложение

Софтуерът VenApp е пуснат от венецуелския президент Николас Мадуро през 2022 г.

18 Ноем. 2025
Софтуерът VenApp се използва като инструмент, с който венецуелците информират правителството за всичко, което би могло да се сметне за подстрекателско или нелоялно.
Pixabay
Софтуерът VenApp се използва като инструмент, с който венецуелците информират правителството за всичко, което би могло да се сметне за подстрекателско или нелоялно.

Заради перспективата от въоръжен конфликт със Съединените щати правителството на Венецуела насърчава гражданите си да се шпионират, като използват мобилно приложение за докладване на подозрителни хора или дейности, предава Си Ен Ен.

Софтуерът VenApp е пуснат от венецуелския президент Николас Мадуро през 2022 г. като хибридно приложение, интегриращо услуга за съобщения с телефонна линия като първоначалната му цел е да се съобщава за проблеми с комуналните услуги като прекъсвания на електрозахранването или водата. Сега приложението се използва като инструмент, с който венецуелците информират правителството за всичко, което би могло да се сметне за подстрекателско или нелоялно. Това обаче поражда тревога сред противниците на Мадуро и правозащитните организации за евентуален скок на политическите задържания.

Опасявайки се, че натискът от САЩ, включително неотдавнашното разрешение на президента Доналд Тръмп за операции на ЦРУ във Венецуела, може да предизвика вълнения в страната му, Мадуро заповяда на въоръжените сили да контролират създаването на "ново приложение, така че хората да могат безопасно да докладват всичко, което чуват и всичко, което четат". Актуализацията е осъществена в рамките на седмица.

Към опасенията на правителството, че САЩ може да се стремят към "смяна на режима" в южноамериканската държава, се добавя и фактът, че американските военни разполагат военни кораби, изтребители и до 10 000 войници в южната част на Карибско море като целта е борба с наркотрафикантите. Операциите, за които администрацията на Тръмп твърди, че са убили повече от 60 предполагаеми наркотерористи, са критикувани от Организацията на обединените нации и някои американски законодатели, както и от няколко правителства в региона. Те са обезпокоени от злоупотребата с президентски правомощия при извършването на това, което те наричат ​​извънсъдебни убийства, без да се разкриват никакви доказателства за вина.

Мадуро управлява Венецуела от 2013 г. и се държи на власт въпреки загубата на президентските избори през 2024 г. Избирателната власт на страната е пълна със симпатизанти на Мадуро и го обяви за победител на фона на обвинения в манипулиране на гласовете, които правителството отрече. Когато след тези избори избухнаха протести, Мадуро подкани гражданите да използват VenApp, за да докладват за опозиционни дейности. 

Фурорът накара Apple и Google да ограничат работата на  VenApp. Въпреки че не може да бъде изтеглено, приложението не спира да работи, защото тези, които са имали VenApp преди август 2024 г., имат достъп до него и сега на своите смартфони.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Венецуела, VenApp

Още новини по темата

САЩ събират огромен военен флот край Венецуела
26 Окт. 2025

САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели
24 Окт. 2025

Тръмп разреши на ЦРУ да действа във Венецуела
16 Окт. 2025

Тръмп пусна видео от американски ракетен удар срещу кораб край Венецуела
15 Окт. 2025

Венецуела затвори посолството си в Осло след Нобела за Мария Корина Мачадо
14 Окт. 2025

Мадуро мобилизира милиони във Венецуела
22 Авг. 2025

Венецуела задържа българин за заговор срещу Мадуро

23 Май 2025

Опозицията във Венецуела получи наградата "Сахаров"
24 Окт. 2024

Аржентински съд издаде заповед за арест на Мадуро
24 Септ. 2024

Тази година Венецуела ще празнува Коледа на 1 октомври

04 Септ. 2024

ЕС отказа да признае Мадуро за победител
05 Авг. 2024

Украйна тренира десант в Черно море
07 Юни 2024

Приятел на Путин си присвои част от съседна държава
04 Апр. 2024

Мадуро иска с референдум анексията на съседна Гаяна
03 Дек. 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЛЮБОПИТНО

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Това, което се случва с "Лукойл", го гледахме с КТБ
ДИЯН БОЖИДАРОВ: 21 души от народа на Владиславово подкрепиха г-н Борисов
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Доган захвърли шанса си за ново начало
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Залпът на "Аврора" порази Манхатън