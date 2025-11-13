Венецуела насърчава гражданите си да се шпионират с мобилно приложение

Pixabay Софтуерът VenApp се използва като инструмент, с който венецуелците информират правителството за всичко, което би могло да се сметне за подстрекателско или нелоялно.

Заради перспективата от въоръжен конфликт със Съединените щати правителството на Венецуела насърчава гражданите си да се шпионират, като използват мобилно приложение за докладване на подозрителни хора или дейности, предава Си Ен Ен.

Софтуерът VenApp е пуснат от венецуелския президент Николас Мадуро през 2022 г. като хибридно приложение, интегриращо услуга за съобщения с телефонна линия като първоначалната му цел е да се съобщава за проблеми с комуналните услуги като прекъсвания на електрозахранването или водата. Сега приложението се използва като инструмент, с който венецуелците информират правителството за всичко, което би могло да се сметне за подстрекателско или нелоялно. Това обаче поражда тревога сред противниците на Мадуро и правозащитните организации за евентуален скок на политическите задържания.

Опасявайки се, че натискът от САЩ, включително неотдавнашното разрешение на президента Доналд Тръмп за операции на ЦРУ във Венецуела, може да предизвика вълнения в страната му, Мадуро заповяда на въоръжените сили да контролират създаването на "ново приложение, така че хората да могат безопасно да докладват всичко, което чуват и всичко, което четат". Актуализацията е осъществена в рамките на седмица.

Към опасенията на правителството, че САЩ може да се стремят към "смяна на режима" в южноамериканската държава, се добавя и фактът, че американските военни разполагат военни кораби, изтребители и до 10 000 войници в южната част на Карибско море като целта е борба с наркотрафикантите. Операциите, за които администрацията на Тръмп твърди, че са убили повече от 60 предполагаеми наркотерористи, са критикувани от Организацията на обединените нации и някои американски законодатели, както и от няколко правителства в региона. Те са обезпокоени от злоупотребата с президентски правомощия при извършването на това, което те наричат ​​извънсъдебни убийства, без да се разкриват никакви доказателства за вина.

Мадуро управлява Венецуела от 2013 г. и се държи на власт въпреки загубата на президентските избори през 2024 г. Избирателната власт на страната е пълна със симпатизанти на Мадуро и го обяви за победител на фона на обвинения в манипулиране на гласовете, които правителството отрече. Когато след тези избори избухнаха протести, Мадуро подкани гражданите да използват VenApp, за да докладват за опозиционни дейности.

Фурорът накара Apple и Google да ограничат работата на VenApp. Въпреки че не може да бъде изтеглено, приложението не спира да работи, защото тези, които са имали VenApp преди август 2024 г., имат достъп до него и сега на своите смартфони.