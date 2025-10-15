Медия без
Тръмп пусна видео от американски ракетен удар срещу кораб край Венецуела

Ликвидирани са шестима заподозрени наркотрафиканти, твърди американският президент

Днес, 08:00
Малкият плавателен съд с наркотрафикантите
Скрийншот видео
Малкият плавателен съд с наркотрафикантите

Американски удар по малък кораб край бреговете на Венецуела ликвидира шестима заподозрени наркотрафиканти,  съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп в Truth Social.

"Разузнаването потвърди, че корабът е пренасял наркотици и е бил свързан с незаконни наркотерористични мрежи", написа Тръмп в публикация в социалната си мрежа.

Тръмп добави, че никой от участвалите в операцията американски войници не е пострадал. 

Това е петият смъртоносен удар в Карибско море, като администрацията на Тръмп третира предполагаемите наркотрафиканти като незаконни бойци, които трябва да бъдат посрещнати с военна сила, посочва Асошиейтед прес.

Чувството на безсилие срещу действията на администрацията на Тръмп се засилва сред конгресмените и от двете партии, отбелязва АП. Някои републиканци търсят повече информация от Белия дом за правната обосновка и подробностите за ударите. Демократите твърдят, че ударите нарушават американското и международното право.

Аржентина

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши, че ще спре финансовата подкрепа за Аржентина, ако президентът на страната Хавиер Милей загуби изборите, които трябва да се проведат на 26 октомври. 

"Ако той (Милей - б.а.) загуби, няма да бъдем щедри към Аржентина. Ако спечели, ще останем с него, а ако не – си тръгваме'', каза Тръмп след среща с Милей в Белия дом.

Администрацията на американския президент е обещала 20 млрд. долара за стабилизиране на аржентинската икономика. 

Страната се намира в тежка ликвидна криза, като е похарчила над 1 милиард долара за защита на националната валута — песото. Икономисти смятат, че това е неустойчива политика, която наложи намесата на американското финансово министерство с голям спасителен пакет.

