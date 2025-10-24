САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели

САЩ се готвят за сухоземна операция против венецуелските наркокартели. "Това е следващата крачка. Не мисля, че има нужда да искаме разрешение от Конгреса за обявяването на война. Мисля, че ние просто ще убиваме хората, които внасят наркотици в нашата страна. Ясно ли е? Ще ги убием," каза американският президент Доналд Тръмп.

По думите на Тръмп, след като военно-морските сили на САЩ са започнали да потапят кораби на "наркотерористи" количеството на постъпващите в страната наркотици рязко се е съкратило и сега доставките са само по сухопътни маршрути. "Затова сушата ще е следващата цел", каза Тръмп, цитиран от "Блумбърг". Той нареди на министъра на войната Пийт Хегсет да съгласува този въпрос с Конгреса. "Какво ще кажат? О, ние не искаме да спрем потока от наркотици?", попита той.

Speaking earlier at the White House about recent strikes by the U.S. Armed Forces against drug boats operated by the Cartels in Venezuela, President Donald J. Trump said “the land is going to be next” suggesting military strikes soon against land targets in Venezuela. pic.twitter.com/rH1iQ0VarF — OSINTdefender (@sentdefender) 23 октомври 2025 г.

The Washington Post пише, че планираната сухоземна операция ще бъде насочена срещу лагерите и инфраструктурата на наркотъргоовците. Не става дума за опит за сваляне на правителството на Венецуела, макар че Тръмп и неговата администрация наричат венецуелския президент Николас Мадуро "един от най-големите наркотърговци в света" и лидер на наркокартела "Лос Солес".

Венецуела е разгърнала над 5000 руски зенитни ракети "Игла-С", за да противодейства на САЩ, предава Bild, цитирайки президента Мадуро. "Тези ракети ще бъдат използвани за сваляне на нисколетящи самолети и са разположени на ключови позиции за "осигуряване на мира", каза Мадуро пред военни.