САЩ се готвят за сухоземна операция срещу венецуелските картели

Днес, 10:59
Доналд Тръмп
ЕПА/БГНЕС
Доналд Тръмп

САЩ се готвят за сухоземна операция против венецуелските наркокартели. "Това е следващата крачка. Не мисля, че има нужда да искаме разрешение от Конгреса за обявяването на война. Мисля, че ние просто ще убиваме хората, които внасят наркотици в нашата страна. Ясно ли е? Ще ги убием," каза американският президент Доналд Тръмп.

По думите на Тръмп, след като военно-морските сили на САЩ са започнали да потапят кораби на "наркотерористи" количеството на постъпващите в страната наркотици рязко се е съкратило и сега доставките са само по сухопътни маршрути. "Затова сушата ще е следващата цел", каза Тръмп, цитиран от "Блумбърг". Той нареди на министъра на войната Пийт Хегсет да съгласува този въпрос с Конгреса. "Какво ще кажат? О, ние не искаме да спрем потока от наркотици?", попита той.

The Washington Post пише, че планираната сухоземна операция ще бъде насочена срещу лагерите и инфраструктурата на наркотъргоовците. Не става дума за опит за сваляне на правителството на Венецуела, макар че Тръмп и неговата администрация наричат венецуелския президент Николас Мадуро "един от най-големите наркотърговци в света" и лидер на наркокартела "Лос Солес".

Венецуела е разгърнала над 5000 руски зенитни ракети "Игла-С", за да противодейства на САЩ, предава Bild, цитирайки президента Мадуро. "Тези ракети ще бъдат използвани за сваляне на нисколетящи самолети и са разположени на ключови позиции за "осигуряване на мира", каза Мадуро пред военни.

 

Ключови думи:

Венецуела, Доналд Тръмп

