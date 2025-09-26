Тръмп иска смъртно наказание във Вашингтон

Президентът на САЩ Доналд Тръмп подписа изпълнителна заповед, с която даде указания на главният прокурор Пам Бонди и държавният прокурор за окръг Колумбия Джани Пиро "да приложат изцяло смъртното наказание във Вашингтон, окръг Колумбия, когато доказателствата и фактите по случай показват, че смъртното наказание трябва да бъде използвано".

Върховният съд отмени смъртното наказание във Вашингтон през 1972 г., а Съветът на окръг Колумбия официално го отмени през 1981 г. През 1992 г. жителите на Вашингтон дори гласуваха да не се възстанови смъртното наказание.

Американският президент не може да наложи смъртно наказание в отделен щат. Той не може и да нареди на прокурорите от отделен щат да искат смъртно наказание - затова изпълнителната му заповед е насочена към държавни, а не щатски служители.

В САЩ обаче съществува т.нар. "двоен суверенитет" – има отделни съдебни системи на федерално ниво и на ниво щат. Това означава, че дадено престъпление може да бъде преследвано както от федералните власти, така и от щатските власти, ако нарушава и двата вида закони.

Това означава, че дори в щат, в който смъртното наказание е отменено със закон или референдум, федералното правителство все още може да поиска смъртно наказание за престъпления, които са квалифицирани като федерални. Федералните прокурори не са обвързани от щатските закони относно смъртното наказание, когато преследват федерални престъпления. В такива случаи, ако бъде наложена смъртна присъда, тя се изпълнява във федерален затвор, а не в щатски.

Джани Пиро, прокурорът на САЩ за Вашингтон, обяви миналия месец, че Министерството на правосъдието ще поиска смъртно наказание за Елиас Родригес, който е обвинен в убийството на двама служители на израелското посолство през май. Този случай обаче е федерален, а не просто дело за убийство във Вашингтон.

"Това е нашата столица", каза Тръмп след подписването на заповедта. "Хората идват от Айова, за да видят Мемориала на Линкълн и накрая биват убити. Това няма да се случи и ако се случи, това ще доведе до смъртно наказание за човека, който го е направил”, допълни той.

Възстановяването на смъртното наказание в столицата идва на фона на усилията на президентската администрация през последните седмици да се справи с престъпността в столицата. Федералното правителство пое управлението на столичната полиция и разположи Националната гвардия да патрулира по улиците. Тръмп заяви, че тези усилия са били ефективни за намаляване на престъпността, включително убийствата.

Още преди да се върне на поста си през януари, президентът обеща да разшири обхвата на смъртното наказание в повече щати. В деня на встъпването си в длъжност Тръмп подписа изпълнителна заповед, целяща възстановяването на смъртното наказание в цялата страна. С тази заповед Тръмп нареди на главния прокурор да иска смъртно наказание за „всички престъпления, чиято тежест изисква неговото прилагане“ и насърчи главните прокурори на щатите и окръжните прокурори да приемат политики, свързани със смъртното наказание.