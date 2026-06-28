Русия атакува Украйна с 8 ракети и 142 дрона

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През нощта руските окупационни сили са атакували Украйна с осем ракети и 142 дрона. В Киев има пострадали.

По данни на Военновъздушните сили на Украйна Русия е използвала две противокорабни ракети „Циркон“ или „Оникс“, шест балистични ракети „Искандер-М“/С-400, както и 142 безпилотни летателни апарата от различни типове.

Украинската противовъздушна отбрана е успяла да свали или неутрализира всички балистични ракети, една от противокорабните ракети и 125 дрона.

Регистрирани са попадения на една ракета и 14 дрона на 11 различни места, както и падане на отломки на още 13 места. В украинското въздушно пространство все още се намират няколко вражески безпилотни апарата.

Сред атакуваните райони са били Киев, към който са били изстреляни ракети, както и Днепропетровска област.

В Киев, съобщиха от Киевската градска военна администрация, са избухнали пожари в Дарницкия район, където са горели нежилищна сграда и автосервиз. По последни данни двама души са пострадали.

В Днепропетровска област руските сили са атакували бензиностанции в два района – Днепровски и Самаровски. В резултат са възникнали пожари, които вече са потушени.