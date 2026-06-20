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За година износът на оръжие от
България за Украйна е скочил 12 пъти

Днес, 19:32
Оръжейните заводи минаха на трисменен режим на работа заради увеличените поръчки
Снимка: БГНЕС
Оръжейните заводи минаха на трисменен режим на работа заради увеличените поръчки

България е изнесла оръжия и боеприпаси за Украйна на стойност 156 365 717 евро през 2024 г., показва официален отговор на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията (МИИИ) до БГНЕС. 

Данните разкриват рязко увеличение на преките доставки за Киев спрямо предходната година, когато те са били за 12,6 млн. евро, докато през 2022 г. официално не е отчетен реализиран износ за Украйна.

Отговорът на министерството показва още, че 2024 г. е рекордна за българската отбранителна индустрия. Стойността на реализирания износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, достига 2 831 285 190 евро, което е най-високото ниво, отчитано досега.

Според МИИИ през последните години „българската отбранителна индустрия запазва устойчиво високи нива на износ“.

Официалните данни показват последователен ръст на оръжейния експорт изобщо:

• 2022 г. – 1,654 млрд. евро;

• 2023 г. – 2,168 млрд. евро;

• 2024 г. – 2,831 млрд. евро.

Така само за две години реализираният износ и трансфер на продукти, свързани с отбраната, нараства с над 1,17 млрд. евро.

Министерството уточнява, че разполага единствено с информация за прекия износ на оръжия и боеприпаси за Украйна, осъществен от български търговски дружества чрез търговски договори с украински компании или държавни структури.

Според официалните данни:

• през 2022 г. няма реализиран износ за Украйна;

• през 2023 г. износът е 12 586 508 евро;

• през 2024 г. достига 156 365 717 евро.

Това означава, че само за една година преките доставки за Украйна са се увеличили повече от дванадесет пъти.

В същото време МИИИ признава, че не разполага с информация каква част от оръжията и боеприпасите, изнесени за други държави, впоследствие са достигнали до Украйна.

„Междуведомствената комисия не разполага с данни каква част от реализираните ПСО до държави партньори в последствие са предоставени на Украйна“, се посочва в официалния отговор.

Сред основните пазари за българска военна продукция през 2024 г. освен Украйна са Полша, Румъния, Чехия, Великобритания, Словакия и САЩ. Не е трудно да се предположи, че по-голямата част от оръжието за последните 6 страни също се озовава като реекспорт за Украйна. 

От министерството определят отбранителната индустрия като важен сектор за българската икономика, който има „съществен принос за развитието на индустриалния капацитет, поддържането на висококвалифицирана заетост и насърчаването на инвестициите, научноизследователската и развойната дейност и иновациите“. Именно увеличените поръчки след началото на войната в Украйна принудиха военните ни заводи да наемат още работници и да минат на трисменен режим на работа. 

Данните за реализирания износ през 2025 г. ще бъдат публикувани след приемането на годишния доклад на Междуведомствената комисия за експортен контрол от Министерския съвет и Народното събрание.

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Ключови думи:

българско оръжие, Украйна

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