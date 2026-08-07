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Руски дрон удари стадион в Одеса

07 Авг. 2026

При руска атака бяха нанесени щети по един от най-големите украински стадиони. Около 15.30 ч. руски дронове атакуваха Одеса и един от тях удариха стадион „Черноморец“. 

29-годишна жена, която се е намирала на стадиона, е ранена и е получила медицинска помощ на място. Стадионът, който се намира в центъра на Одеса, в непосредствена близост до градското пристанище, е претърпял сериозни щети. Част от покрива е унищожена, прозорците са счупени, а трибуните са повредени.

Стадион „Черноморец“ разполага с капацитет от 34 164 зрители. Преди руското нашествие той е домакинствал на мачове от турнирите на УЕФА и на украинския национален отбор. Днес той е дом на мъжкия клуб „Черноморец“ и женския клуб „Систърс“, които се състезават в най-високата лига на украинския футбол.

Мачът от украинската мъжка Премиер лига, насрочен за 8 август, е отложен заради нанесените щети. Организаторите потвърдиха отлагането, но нова дата и място все още не са обявени.

Руската армия засили атаките си срещу Одеса и района през лятото, в пика на туристическия сезон. Тези удари са част от по-широк модел на унищожаване на инфраструктурата. Според Министерството на младежта и спорта, до 20 юли руските сили в Украйна са повредили или унищожили общо 915 спортни обекта.

 

 

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Ключови думи:

Одеса, стадион

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