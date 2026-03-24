Спряха съмнителна поръчка за над €1 млн. за ст. "Локомотив"

Новата областна управа на София установи ущърб на държавния интерес около ремонта на пистата за лека атлетика

Днес, 09:42
Пистата за лека атлетика на ст. "Локомотив" е в окаяно състояние
Пистата за лека атлетика на ст. "Локомотив" е в окаяно състояние

В последния възможен срок е спряна обществената поръчка на стойност над 1 млн. евро за ремонт на лекоатлетическата писта на стадион "Локомотив" в столичния кв. "Надежда". Това съобщи Областната администрация, която бе възложител.

Според регистъра, поръчката "Ремонтни дейности на лекоатлетически съоръжения на стадион "Локомотив" в София”, с прогнозна стойност 1 053 360.15 евро, е обявена на 20 февруари 2026 в 15:56 ч., само три дни преди встъпване в длъжност на служебното правителство на Андрей Гюров. 

Средствата по нея бяха осигурени по договор с министерството на младежта и спорта (ММС), а крайният срок за подаване на оферти беше 23:59 ч. вчера (23 март.). Заявленията трябваше да бъдат отворени днес по обед, но процедурата е прекратена вчера в 16:28 ч., с решение на новия областен управител Вяра Тодева (ст."Локомотив" е собственост на област София-град).

В мотивите е записано, че това е станало "поради установени нарушения при откриването и провеждането на процедурата, които не могат да бъдат отстранени, без това да промени условията, при които е обявена процедурата, както и поради необходимост от съществени промени в условията на обявената поръчка, които биха променили кръга на заинтересованите лица".

 

Съмнения за нагласен конкурс

Обществената поръчка е задвижена по времето на предишния областен управител на София Стефан Арсов (ГЕРБ), който беше на поста от април 2024 г. (тогава той замени именно Вяра Тодева) до февруари 2026 г. и бе сменен от служебното правителство веднага след встъпването му в правомощия. Заповедта на Арсов 16 февруари 2026 г., няколко дни, след като президентът Илиана Йотова посочи Андрей Гюров за служебен премиер.

Областната администрация излезе с официално пояснение за мотивите за спиране на обществената поръчка, в които личат съмнения за нагласен конкурс.

Разбира се, че става въпрос за "заложени ограничителни условия за кандидатите, в нарушение на принципа за свободна конкуренция" и също така, че "не става ясно и на какво основание са придобити правата върху проекта".

В Областната администрация било намерено само едно копие на договор (с лице различно от проектанта), "с който на администрацията се дарява работен проект за обекта и техническа спецификация за провеждане на обществена поръчка при условията на публично състезание".

"Към работния проект и техническата спецификация липсват документи, доказващи прехвърляне на авторските права. Договорът за дарение не е регистриран в деловодната система на администрацията, в него не е посочена стойност и същият не е отразен в счетоводните регистри - пишат още от областната администрация. - Констатирани са и редица условия, които създават правна несигурност и са в ущърб на държавния интерес. Такива са предвидените междинни плащания до 90% от цената на договора след приети строително-монтажни работи, без да е посочено на какви етапи ще се приема работата. Отделно ЗОП допуска гаранцията за изпълнение на договора да бъде до 10%. Процедурата обаче е обявена с гаранция от 1%, което не защитава интереса на държавата, предвид, че към датата на приемането, изпълнителят ще е получил 90% от стойността на договора."

Поръчката все пак не е окончателно прекратена, а условията по нея ще бъдат прецизирани тя ще бъде обявена отново "така че проектът да бъде реализиран в предвидения срок - 30 юни 2027 г.", съобщават още от Областната администрация.

