Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Русия уби 8 души при ракетен удар по пристанището в Одеса

Днес, 10:44
Поне 8 души са загинали при руски ракетен удар по пристанището в Одеса
Телеграм
Поне 8 души са загинали при руски ракетен удар по пристанището в Одеса

Руската армия нанесе масиран удар с балистични ракети по пристанището в Одеса. Част от ракетите бяха насочени към паркинг с товарни автомобили. Загинали са най-малко 8 души, а поне 27 души са ранени, заяви управителят на областта Олег Кипер. Част от ранените и загиналите са се намирали в автобус, който е попаднал в епицентъра на взрива.

През последната седмица Одеса почти денонощно е подложена на масирани удари с ракети и дронове, като основната цел са обекти на енергийната, пристанищната и жп инфраструктура. Голяма част от града е без ток, вода и парно. От два дни руската армия атакува моста край село Маяки, което на е пътя Одеса-Рени. Това е един от двата основни транспортни коридора, свързващи по суща югозападната част на Одеска област с Украйна. Вторият мост - край Заток, също е подложен на бомбардировки. 

"Русия тероризира Одеска област... Светът трябва да реагира и засили санкционния натиск върху страната-агресор", коментира вицепремиерът на Украйна Алексей Кулеба.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Одеса, пристанище Одеса

Още новини по темата

Втора поредна нощ Русия обстрелва Одеска област
14 Дек. 2025

Одеса бе подложена на една от най-мощните руски атаки

13 Дек. 2025

Полша ще строи жп линия до Одеса и пристанище на Черно море
18 Септ. 2025

Мини убиха туристи на плаж край Одеса
10 Авг. 2025

20 дрона атакуваха отново Одеса
21 Юни 2025

Съдът в Страсбург осъди Украйна за смъртта на 25 души в Одеса през 2014 г.
13 Март 2025

Поне 10 убити и 39 ранени при руска ракетна атака срещу Одеса
18 Ноем. 2024

20 убити и 70 ранени в Одеса след двойна руска атака с ракети
15 Март 2024

12 граждани загинаха в Одеса от руска атака
03 Март 2024

Още два кораба напуснаха блокираната Одеса
01 Септ. 2023

"Примус" няма да спре във Варна
28 Авг. 2023

Първият търговски кораб, напуснал Одеса, вече е в турски води
17 Авг. 2023

Русия поднови атаките срещу Одеса
14 Авг. 2023

Руска ракета удари олтара на Преображенската катедрала
23 Юли 2023

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: Втори спецпрокурор като Талева не ни трябва
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Котката на Радев не е бяла или черна, ами бърза кучка
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Нека Радев да си спомни, че е президент
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?

АНКЕТА "СЕГА"

Ако днес има предсрочни избори, коя политическа партия бихте подкрепили?
РЕЗУЛТАТИ ПО-СТАРИ АНКЕТИ