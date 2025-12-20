Русия уби 8 души при ракетен удар по пристанището в Одеса

Телеграм Поне 8 души са загинали при руски ракетен удар по пристанището в Одеса

Руската армия нанесе масиран удар с балистични ракети по пристанището в Одеса. Част от ракетите бяха насочени към паркинг с товарни автомобили. Загинали са най-малко 8 души, а поне 27 души са ранени, заяви управителят на областта Олег Кипер. Част от ранените и загиналите са се намирали в автобус, който е попаднал в епицентъра на взрива.

Оккупанты снова бьют по Одесской области.

Один из ударов был рядом с пассажирским автобусом.

8 погибших, около 30 раненых. pic.twitter.com/qgukwWeK2b — НебезразличнаЯ Варвара (@NotindifVarvara) 20 декември 2025 г.

През последната седмица Одеса почти денонощно е подложена на масирани удари с ракети и дронове, като основната цел са обекти на енергийната, пристанищната и жп инфраструктура. Голяма част от града е без ток, вода и парно. От два дни руската армия атакува моста край село Маяки, което на е пътя Одеса-Рени. Това е един от двата основни транспортни коридора, свързващи по суща югозападната част на Одеска област с Украйна. Вторият мост - край Заток, също е подложен на бомбардировки.

"Русия тероризира Одеска област... Светът трябва да реагира и засили санкционния натиск върху страната-агресор", коментира вицепремиерът на Украйна Алексей Кулеба.