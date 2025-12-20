Русия уби 8 души при ракетен удар по пристанището в Одеса

Руската армия нанесе масиран удар с балистични ракети по пристанището в Одеса. Част от ракетите бяха насочени към паркинг с товарни автомобили. Загинали са най-малко 8 души, а поне 27 души са ранени, заяви управителят на областта Олег Кипер. Част от ранените и загиналите са се намирали в автобус, който е попаднал в епицентъра на взрива.
Оккупанты снова бьют по Одесской области.
Один из ударов был рядом с пассажирским автобусом.
8 погибших, около 30 раненых.
През последната седмица Одеса почти денонощно е подложена на масирани удари с ракети и дронове, като основната цел са обекти на енергийната, пристанищната и жп инфраструктура. Голяма част от града е без ток, вода и парно. От два дни руската армия атакува моста край село Маяки, което на е пътя Одеса-Рени. Това е един от двата основни транспортни коридора, свързващи по суща югозападната част на Одеска област с Украйна. Вторият мост - край Заток, също е подложен на бомбардировки.
Последствия ударов "Гераней" по мосту в н.п. Маяки Одесской области.
Геопривязка: https://t.co/bjTb026VaH pic.twitter.com/YxLWAOhliT
"Русия тероризира Одеска област... Светът трябва да реагира и засили санкционния натиск върху страната-агресор", коментира вицепремиерът на Украйна Алексей Кулеба.