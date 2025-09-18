Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Полша ще строи жп линия до Одеса и пристанище на Черно море

Влаковото трасе от Лвов до украинския бряг ще е с еврогабарити

Днес, 10:29
Бартломей Бабушка, президент на полската Агенция за индустриално развитие, е бивш консул на Украйна.
Бартломей Бабушка, президент на полската Агенция за индустриално развитие, е бивш консул на Украйна.

Полша планира да построи свое пристанище на брега на Черно море, както и железопътна линия, която ще свързва Силезия (област в северните части на Полша, Чехия и Германия) с украинския град Одеса. Новината съобщи Бартломей Бабушка, президент на полската Агенция за индустриално развитие (ARP), пред полското издание Money.

 ARP ще създаде сцециално звено за развитие на бизнес отношенията с Украйна. Влаковете трасе е един от проектите, по които вече се работи. Бабушка обяснява, че жп линията ще е с параметри по стандартите на ЕС, защото, ако Украйна иска да се присъедини към ЕС, това трябва да стане по еврохейски релси в буквалния смисъл. И даде пример с Азербайджан, където "теснорелсие и широкорелсие са положени едно до друго".

За да бъде реализиран проектът, ще бъдат необходими значителни инвестиции, включително и за придобиване на терени за жп трасето в участък от Лвов до Одеса, дълъг над 800 км. 

Бабушка подчертава, че построяването на жп линията до голямото украйнско пристанище ще даде на Полша "пълноценен достъп до пазарите на Близкия Изток". Украински експерти коментират, че този маршрут ще е своеобразно продължение на т.нар. Среден път  - от Китай до ЕС. 

Преди месеци полският зам.- министър на земеделието Михал Колодзейчак предложи страната му да вземе на концесия за 50 години пристанището в Одеса и да купи или наеме 500 хиляди хектара земя за отглеждане на добитък. Варшава иска да има свой зърнен терминал, за да може да изнася пшеница за страните в Африка.

Пристанище Одеса е със стратегическо значение.
Пристанище Одеса е със стратегическо значение.
Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

пристанище Одеса

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ИКОНОМИКА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: ПП-ДБ имат проблем, дори и да казват истината
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Завесата се спуска над епохата на Доган
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар