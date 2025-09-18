Полша ще строи жп линия до Одеса и пристанище на Черно море

Полша планира да построи свое пристанище на брега на Черно море, както и железопътна линия, която ще свързва Силезия (област в северните части на Полша, Чехия и Германия) с украинския град Одеса. Новината съобщи Бартломей Бабушка, президент на полската Агенция за индустриално развитие (ARP), пред полското издание Money.

ARP ще създаде сцециално звено за развитие на бизнес отношенията с Украйна. Влаковете трасе е един от проектите, по които вече се работи. Бабушка обяснява, че жп линията ще е с параметри по стандартите на ЕС, защото, ако Украйна иска да се присъедини към ЕС, това трябва да стане по еврохейски релси в буквалния смисъл. И даде пример с Азербайджан, където "теснорелсие и широкорелсие са положени едно до друго".

За да бъде реализиран проектът, ще бъдат необходими значителни инвестиции, включително и за придобиване на терени за жп трасето в участък от Лвов до Одеса, дълъг над 800 км.

Бабушка подчертава, че построяването на жп линията до голямото украйнско пристанище ще даде на Полша "пълноценен достъп до пазарите на Близкия Изток". Украински експерти коментират, че този маршрут ще е своеобразно продължение на т.нар. Среден път - от Китай до ЕС.

Преди месеци полският зам.- министър на земеделието Михал Колодзейчак предложи страната му да вземе на концесия за 50 години пристанището в Одеса и да купи или наеме 500 хиляди хектара земя за отглеждане на добитък. Варшава иска да има свой зърнен терминал, за да може да изнася пшеница за страните в Африка.