Втора поредна нощ Русия обстрелва Одеска област

Ток от генератори има само за критичната инфраструктура

Днес, 12:02
Фиксирани са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура, информира Олег Кипер.
ЕПА/БГНЕС архив
Втора поредна нощ Одеска област бе атакувана с дронове и управляеми бомби от руската армия. Рано тази сутрин от акваторията на Черно море са обстрелвани Затока, Черноморск, Южни, Арциз и Сарата, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Фиксирани са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура", информира той, цитиран от БТА.

В помощ на населението са разгърнати пунктове за временно убежище. Критичната инфраструктура работи на генератори. Тревогата трае вече осем часа - обявена беше в 03:36 ч. и продължава и до момента.

Атаката с дронове срещу Черноморск и Затока не спира. Местните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Одеса бе подложена на една от най-мощните руски атаки
Одеса бе подложена на една от най-масираните руски атаки тази нощ. Украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че руската армия е използвала над 450 дрона и 30 ракети - крилати и балистични, като целта е била енергийната инфраструктура.
13 Дек. 2025
