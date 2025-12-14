Втора поредна нощ Русия обстрелва Одеска област

ЕПА/БГНЕС архив Фиксирани са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура, информира Олег Кипер.

Втора поредна нощ Одеска област бе атакувана с дронове и управляеми бомби от руската армия. Рано тази сутрин от акваторията на Черно море са обстрелвани Затока, Черноморск, Южни, Арциз и Сарата, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм.

"Фиксирани са щети по обекти на енергийната, транспортна, промишлена и цивилна инфраструктура", информира той, цитиран от БТА.

В помощ на населението са разгърнати пунктове за временно убежище. Критичната инфраструктура работи на генератори. Тревогата трае вече осем часа - обявена беше в 03:36 ч. и продължава и до момента.

Атаката с дронове срещу Черноморск и Затока не спира. Местните власти призовават жителите да се скрият в бомбоубежищата.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.