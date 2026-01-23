Русия най-после призна колко моряци са загинали на крайцера "Москва"

След четири години Русия най-после призна, че крайцерът "Москва" е потопен от украинска ракета, както и колко души реално са загинали при атаката.

Втори Западен окръжен военен съд в Москва осъди задочно командира на 406 артилерийска бригада на Военно-морските сили на Украйна Андрей Шабунин на доживотен затвор за международен тероризъм. Според присъдата той е издал заповед за удар не само по "Москва", но и по фрегата "Адмирал Есен" през април 2022 г. Съдът призна, че по време на атаката срещу крайцера са загинали 20 члена на екипажа, 24 са били ранени, а 8 са изчезнали. Прессъобщението с тази информация престоя на сайта на съда само няколко минути, отбелязва "Медиазона".

"От взрива, пожара и дима са загинали 20 членове на екипажа на крайцера, 24 са били ранени в различна степен на тежест, а 8 души са изчезнали, в това число и по време на борбата за спасяването на кораба, продължила над шест часа", се казва в съобщението на пресслужбата. На фрегата "Адмирал Есен" е бил ранен един човек.

След удара руското министерство на отбраната твърдеше, че крайцерът е потънал в резултат на пожар, който е довел до детонация на боеприпас, при която е загинал само един човек. Украинските източници твърдяха, че "Москва" е поразен с две ракети "Нептун".

Впоследствие съдът в Севастопол призна за загинали 17 моряци, служили на крайцера, сред които имаше и наборници. Това стана по дело, заведено от родители на загиналите.

Ни мърда, ни шава

Руската подводница "Варшавянка", от която могат да се изстрелват ракети "Калибър" по Украйна, вече един месец гние в пристанището на Новоросийск. Това показват спътниковите снимки на пристанището от 24 декември и 19 януари. Другите кораби и подводници редовно се движат в пристанището

Преди месец "Варшавянка" бе атакувана от украински морски дронове, но руските официални лица твърдят, че "няма никакви повреди по нея". Службата за сигурност на Украйна, която извърши атаката, твърди, че подводницата е фатално повредена.

Просто нагадаю: підводний БЕК не наніс ураження субмарині класу «Варшавянка» в Новоросійську.



Вона там просто так стоїть на місці і не рухається з моменту ураження.



По приколу. pic.twitter.com/jBgO0kqYnc — Pulse of Ukraine (@PulseOfUkraine) 19 януари 2026 г.