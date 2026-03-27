Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

Марко Рубио: Войната ще продължи, ако няма отстъпки от Украйна

Днес, 20:24
Марко Рубио твърди, че САЩ не притискат Украйна
Марко Рубио твърди, че САЩ не притискат Украйна

Ако Украйна не иска да прави отстъпки, „войната ще продължи“, заяви държавният секретар Марко Рубио, коментирайки позицията на САЩ относно изтеглянето на украинските войски от Донбас. Вчера украинският президент  Володимир Зеленски съобщи, че САЩ притискат Украйна да се изтеглят от Донбас.

„Ние съобщихме на украинската страна за какво настояват руснаците. Но не ние трябва да направим този избор вместо тях. Никога не сме им казвали, че са длъжни да го приемат. В крайна сметка решението е на Украйна. Ако те не искат да вземат определени решения или да направят определени отстъпки, това означава, че войната ще продължи“, каза държавният секретар пред журналисти. По-рано Доналд Тръмп също заяви, че краят на войната зависи от Зеленски.

В същото време Рубио по-рано нарече лъжа думите на Зеленски, че САЩ поставят изтеглянето на войските от Донбас като условие за предоставяне на гаранции за сигурност. Той каза, че става дума за това, че гаранциите за сигурност ще влязат в сила едва след края на войната.

Но, както следва от горния цитат на Рубио, американците дават да се разбере на Киев, че докато не изпълни условието на Русия за изтегляне на войските от Донбас, войната ще продължи.

Досега не е ясно дали и какви отстъпки изобщо се е съгласила да направи Русия. 

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Марко Рубио, САЩ, Украйна

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ВОЙНАТА

ТУШ Разгледай всички

