Бившият шеф на офиса на Зеленски е обвинен в пране на пари

Андрий Ермак малко преди да бъде обвинен в пране на пари

Украинските антикорупционни органи повдигнаха обвинения за пране на пари срещу бившия ръководител на офиса на президента на Украйна Андрий Ермак.

Националното бюро за борба с корупцията (НАБУ) и Специалната антикорупционна прокуратура (САПО) съобщиха, че Ермак е един от участниците в „организирана престъпна група, участваща в прането на 460 милиона гривни (над 10 млн.долара) чрез луксозни строителни проекти близо до Киев“.

Става дума за строежа на вилен комплекс в елитното киевско предградие Козин от кооператива “Династия”. Общо са били планирани пет сгради: четири жилищни сгради и една за обществено ползване, с фитнес зала, спа център и други удобства. Разследващите отбелязват, че след избухването на войната на Русия срещу Украйна строителството на вилите не е спряло, и дори се е ускорило, тъй като работниците са били поставени на по-строг график на смени.

Според разследващите една от вилите, построени с получени от подкупи пари, е била за Ермак. По това дело бе претърсен офиса на Ермак през ноември 2025 г.

Само 10% от финансирането на строителството е извършено законно – чрез компанията „Слънчев бряг“, контролирана от “Династия”, твърди НАБУ. И дори парите, депозирани официално в сметките, са дошли от компании, „показващи признаци на фиктивност“, като например юридически лица във фармацевтичната индустрия. Останалата част – и по-голямата част – от финансирането на строителството е чрез престъпни средства, твърди разследването. Тези плащания са извършени в брой. Една част от тях са минавали през личния асистент на бившия вицепремиер и министър на териториалното развитие на Украйна Олексей Чернишов, чиято съпруга притежава дял в “Династия”. НАБУ публикува и записи, в които Чернишов заявява, че лично контролира средствата, преведени от Ермак за строителството. В друг запис лице с кодово име P2, което следствието твърди, че е Ермак, обсъжда с дизайнер ремонта на имение в кооперация „Династия“ през 2021 г. и началото на 2022 г.

Друга част от незаконните пари са преминали през кръга на „Карлсон“ (Тимур Миндич).

През 2024 г. групата е решила да прехвърли повече средства „законно“ за строителство, тъй като мащабът на проекта очевидно не е съответствал на официално изразходваните суми. За да постигнат това, тя е приложила схеми за увеличаване на „процента на изплащане“. Като цяло, разследващите смятат, че по време на строителния период са изпрани 9 милиона долара.

Ермак отрече да притежава изобщо вила. „Не притежавам нито една къща, имам само един апартамент и една кола, които видяхте“, каза той.

Бившият ръководител на президентската администрация отказа да даде подробни обяснения, докато разследването не приключи.

Ермак ръководеше офиса на президента на Украйна от 2020 до 2025 г. Той беше смятан за един от най-влиятелните хора в страната и бе постоянно до Зеленски. В края на ноември 2025 г., на фона на корупционния скандал около “Енергоатом”, той подаде оставка.