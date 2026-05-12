Зеленски не фигурира в разследването за пране на пари срещу Ермак

„Президентът на Украйна Зеленски не е фигурирал и не фигурира в рамките на досъдебното разследване. Не мога да назовавам имена на компании, за да не наруша презумпцията за невиновност. Говорихме за сектора на отбраната, който се разследва в рамките на НАБУ. Разследват се и отделни производители на дронове“, заяви директорът на Националното антикорупционно бюро на Украйна (НАБУ) Семен Кривонос по време на брифинг на ръководителите на НАБУ и Специализираната антикорупционна прокуратура (САП), посветен на обвиненията срещу бившия шеф на администрацията на президента Андрий Ермак. Вчера Ермак бе обвинен в пране на пари чрез строителство на луксозен комплекс край Киев.

Кривонос уточни също, че разследването продължава в различни направления: енергетика, отбрана, включително закупуване на дронове и оръжие. Той добави, че разследването е отправило множество запитвания в рамките на международното сътрудничество.

Предстои съдът да определи мярката за неотклонение на Ермак - САП иска задържане под стража с алтернатива - внасяне на гаранция от 180 млн. гривни /3.5 млн. евро/