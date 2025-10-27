Брюксел не вижда заплаха за доставките на горива засега

Европейската комисия не вижда засега заплаха за доставките на горива след наложените от САЩ санкции срещу "Лукойл" и "Роснефт".

Това обяви говорителят на ЕК Ана-Кайса Итконен на пресконференция в Брюксел.

Еврокомисията много внимателно следят сигурността на доставките в държавите от ЕС, които са засегнати от санкциите върху активи на руските петролни компании, а и европейското законодателство предвижда постоянни запаси от горива за срок от 90 дни, припомнят от Брюксел.

"Възможно е да настъпят отражения заради новите санкции, затова държавите трябва да имат планове за действие. Призоваваме държавите от ЕС да започнат да следват целите за разнообразяване на енергийните източници, готови сме да окажем подкрепа", добави говорителят.

ВИЗИТА

Еврокомисарят по енергетиката Дан Йоргенсен ще посети България на 28 октомври, съобщиха от комисията. Ден по-рано той ще бъде в Румъния, където също рафинерия на "Лукойл", попадна под санкциите на САЩ.

Визитата на еврокомисаря по енергетика Йоргенсен бе оповестена на 24 октомври. Тогава бе обявено, че поводът е Вертикалния газов коридор, който трябва да свърже Гърция, България, Румъния, Унгария, Словакия, Украйна и Молдова. Планирано е заедно с енергийните министри от тези страни комисарят да посети съоръженията в процес на изграждане.

Със сигурност ще бъдат обсъдени и американските санкции за активи на "Лукойл" предвид факта, че компанията има рафинерии в България и Румъния, заявиха от Европейската комисия.

90-ДНЕВНИ ЗАПАСИ

"Без гориво няма да останем, стига рафинерията в Бургас да продължи да работи" - това коментира пред бТВ Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация.

По повод задължението на търговците на горива да поддържат 90 дневни запаси, той посочи, че може да гарантира, че това се спазва единствено за фирмите, които членуват в БПГА. Голяма част от търговците обаче не са членове на тази асоциация и има опасения, че горивата, които трябва да се държат в запас, не са налични. Освен това 50% от запасите се държат в складове в чужбина. Наред с това Държавният резерв също ще се намеси с освобождаване на количества за пазара.

До момента в страната не е имало извънредна ситуация, при която да бъдат освобождавани горива о т 90-дневните запаси на търговците. Това става с предложение на Министерството на енергетиката и решение на Министерски съвет. От БПГА посочват, че цената на тези горива ще се продава в бензиностанциите на пазарни цени, които в момента са стабилни. "Ако обаче рафинерията затвори и има затруднение с доставките, цените на горивата ще тръгнат нагоре", посочи Бенчев.

Експертът коментира, страната ни много трудно ще се справи в такава ситуация, защото не може да разчита на внос, който да замести производството на "Лукойл Нефтохим". "В целия регион има проблеми - в Румъния също спира една от рафинериите, която е свързана с "Лукойл", в Гърция нямат достатъчно горива, унгарската "МOL" също има проблеми", посочи Бенчев.