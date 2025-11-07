САЩ отрязаха Gunvor за сделката с “ЛУКойл”

САЩ отказаха да разрешат сделката за продажба а на чуждестранните активи на “ЛУКойл” на швейцарския петролен търговец Gunvor, съобщи Politico.

Министерството на финансите на САЩ нарече Gunvor „марионетка на Кремъл“ и посочи, че Вашингтон няма да одобри сделката.

„Президентът Тръмп ясно заяви, че войната трябва да приключи незабавно. Докато Путин продължава безсмислените си убийства, кремълската марионетка Gunvor никога няма да получи лиценз за печалба“, съобщи министерството.

President Trump has been clear that the war must end immediately. As long as Putin continues the senseless killings, the Kremlin’s puppet, Gunvor, will never get a license to operate and profit. — Treasury Department (@USTreasury) 6 ноември 2025 г.

Говорителят на Gunvor Сет Пиетрас нарече пред POLITICO обвинението „фундаментално погрешно“, но добави, че компанията оттегля предложението си за закупуване на чуждестранните активи на ЛУКойл”.

Преди няколко дни Bloomberg, позовавайки се на информирани източници, съобщи, че САЩ ще разследват Gunvor за връзки с Владимир Путин.

Миналата седмица “ЛУКойл”, след като администрацията на Доналд Тръмп й наложи санкции, заяви, че е приела предложение на Gunvor да купи международния ѝ бизнес. Сделката трябваше да бъде одобрена от Министерството на финансите на САЩ до 21 ноември, когато санкциите влизат в сила.

В Европа, активите на “ЛУКойл” включват две рафинерии в България и Румъния, 45% дял в холандско съоръжение за преработка на гориво и около 2000 бензиностанции.

Провалената сделка засягаше и активите на “ЛУКойл” в България, вкл. рафинерията в Бургас. LUKOIL International GmbH, регистрирано във Виена дъщерно дружество на руския петролен гигант, на свой ред е "майка" на фирмата "Литаско" (Litasco|), която у нас се явява собственик на "Лукойл Нефтохим", на веригата бензиностанции и др.



С изключителна бързина вчера Народното събрание отхвърли наложеното вето от президента Румен Радев върху законовите промени, с които управляващите поставиха бъдещата продажба на активи на руската компания "Лукойл" у нас в ръцете на ДАНС. Според поправките, направени от ГЕРБ-СДС, ДПС-Ново начало, БСП-ОЛ и ИТН в закона за насърчаване на инвестициите, подобна сделка може да се случи само след положително становище от агенцията и последващо решение на правителството. Президентът върна промените за ново обсъждане в парламента. В мотивите си Радев изтъкна, че не може Министерският съвет да се поставя в зависимост от ДАНС, тъй като това противоречи на Конституцията.

Gunvor е съоснована от шведския милиардер Торбьорн Торнквист и Генадий Тимченко, един от най-близките съюзници на Путин, през 2000 г. и някога е била най-големият износител на руски петрол в световен мащаб. През 2014 г., дни преди САЩ да наложат санкции на Тимченко заради анексирането на Крим, той продаде дела си от 43,6% от Gunvor на своя съдружник.

Оттогава компанията започна да се дистанцира от Русия. „Gunvor е и винаги е била открита и прозрачна относно собствеността и бизнеса си и повече от десетилетие активно се дистанцира от руската търговия, продавайки руските си активи и публично осъждайки войната в Украйна. Приветстваме възможността да се покаже, че това очевидно недоразумение ще бъде коригирано,” каза Пиетрас.

Разследване на “Новая газета Европа” от миналата седмица показа, че основният акционер в Gunvor Торбьорн Торнквист продължава да поддържа тесни лични връзки с Русия. Той е женен за руската гражданка Наталия Торнквист. Семейството притежава имение в ексклузивния комплекс „Парк Вил“ на "Рубльовка". Сред съседите им са генералът от армията и бивш командир на Обединената група руски сили в Украйна Сергей Суровикин, както и висши ръководители на петролни компании Анатолий Нуряев (“Сургутнефтегаз”) и Вячеслав Михаленко (“Газпром”).

Според изтекли данни за пътуванията му през руската граница, Торнквист постоянно пътувамежду Русия и Европа от началото на военната инвазия в Украйна.

Съпругата на Торнквист е президент на руската благотворителна фондация „Възраждане на природата“. В това си качество тя периодично се появява по руската телевизия, където е представена като член на обществения съвет на “Росприроднадзор.”

КОМЕНТАРИ:

Асен Василев, ПП: Новината за оттеглянето на "Гънвор" от сделката за "Лукойл" е силно притеснителна, защото българското правителство някак си се надяваше да стане тази сделка и съответно България да не предприема никакви действия по отношение на "Лукойл". Още когато тя беше обявена, ние предупредихме, че трябва да се изчака решението на офиса за контрол на чуждестранни активи на САЩ и видяхме всъщност, че това решение е негативно. В пленарната зала ПП-ДБ поискаха изслушване на министъра на енергетиката Жечо Станков, на премиера Росен Желязков и на председателя на ДАНС Пламен Тончев, но предложението им не беше прието от управляващата коалиция.

Румен Христов, СДС: Спирането на сделката за активите на "Лукойл" в чужбина, с купувач "Гънвор", е добра новина. За следващия купувач не трябва да има никакви съмнения, че е свързан с Русия.

В кулоарите на парламента лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че "реакцията на "Гънвор" сме я предвидили отдавна". "Както винаги съм казвал - имам повече информация от другите", каза Борисов. "Със закона, който ще вкараме (промените в Закона за административното регулиране на икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход - б.а), ние копираме и надграждаме немския модел, за да бъде държавата сигурна, както и нашите европейски партньори, в лицето на комисията. Вчера и енергийният ни министър беше с този на САЩ в Гърция, всяко нещо се съгласува, за да може ноември да имаме категоричната възможност да уведомим нашите партньори, че няма да отиде и една стотинка в посока на руски компании, които да финансират войната в Украйна", каза Борисов.

След Борисов се изяви лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски. По думите национализацията на "Лукойл" е трябвало да приключи "преди две години". "Но тогава лицето "Ники-Мики" (Николай Денков от ПП-ДБ - б.а), който за съжаление беше премиер на България, каза, че ще си подаде оставката и ще напусне сглобката, ако това се случи", каза Пеевски в типичния си стил.

Според него въвеждането на особен управител в рафинерията щяло да освети какво се е случвало досега в "Лукойл-България" и "Лукойл Нефтохим Бургас". "Да се види и какви пари са взимали, кой е ходил в офисите на тази компания, возил се е като зелки и картофи отзад. Сигурно могат да се намерят записи там и да се види какво се е случвало", каза Пеевски.

А пък единият от съпредседателите в ПП-ДБ Ивайло Мирчев предупреди, че "имаме 14 дни преди рафинерията да спре да извършва банкови трансфери, а правителството още не е представило план (поне на парламента) за излизане от кризата".