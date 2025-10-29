БПГА: Държавата няма пари да поеме управлението на "Лукойл Нефтохим"

Ако бургаската рафинерия излезе от строя, трябва да се замести с внос с горива от порядъка на 300 цистерни дневно.

Правителството до момента реагира адекватно след налагането на американските санкции върху руската компания "Лукойл", която има активи в България. Мисля, че ще продължи, ако тръгне в посоката, в която всички коментатори говорят - удължаване на сроковете, които са поставени от САЩ.

Това коментира пред БНТ Андрей Делчев, изп. директор на Българската петролна и газова асоциация - БПГА. Сакралната дата е 21 ноември, след което санкциите започват да се изпълняват ефективно - банките ще спрат на обслужват засегнатите фирми. "В този къс период е немислимо да се продадат българските дружества на "Лукойл". Затова, първото, което трябва да се направи, е да се удължи срокът", посочи Делчев.

По думите му това може да се направи относително лесно, защото до момента администрацията на Тръмп е показвала, че може да е гъвкава.

Според Делчев има голям интерес не само към бургаската рафинерия, но и към другите три компании на "Лукойл" в България, защото са "атрактивни и печеливши". Една такава сделка обаче е много сложна, а след наскоро приетите условия за предварително одобрение от ДАНС и от Министерски съвет, още повече ще се затрудни, смята Делчев.

Шефът на БПГА посочи още една пречка пред продажбата на активите на "Лукойл" в България: САЩ са поставили изискване сумите при евентуални сделки да постъпват по специална запорирана сметка. "Никой няма да продаде при такива условия, ако няма гаранция, че ще си получи парите", коментира Делчев. Затова той смята, че правителството ни трябва да настоява пред САЩ за дерогация и на това условие в санкционния пакет.

Не е задължително рафинерията да мине под държавно управление с назначаване на особен представител, смята още Делчев.

Припомняме, че по подобен начин Германия спаси рафинериите си, в които собственост има "Роснефт", като още през 2022 г. назначи особен представител на държавата. В Сърбия това не се случи, но въпреки това САЩ осем пъти са давали отстрочка на санкции върху Нефтена индустрия на Сърбия" /НИС/, която е свързана с "Газпром".

"Американската администрация показва гъвкавост, а България е в по-добра позиция от Сърбия, ние сме член на ЕС и НАТО и много по-лесно ще получим отсрочка", смята Делчев. Той посочи, че в подобно на нашето положение са още 7-8 европейски държави и вероятно ще се търси общо решение.

"Прекалено скъпо е държавата да поеме управлението на бургаската рафинерия", е виждането на БПГА. В момента швейцарската компания "Литаско", която е собственик на бургаската рафинерия и дъшерно дружество на руската "Лукойл", купува петрола и го докарва в рафинерията, а после търгува и готовите продукти, като с част от тях се заплаща цената за петрола.

Месечно покупката на петрол изисква 250-300 млн. долара спрямо обемите на производство на рафинерията, каза Делчев. Според него българската държава трудно може да осигури подобно финансиране.

От БПГА смятат, че "Лукойл Нефтохим", която носи 4-5% от БВП на страната, в момента се управлява добре и коректно. "Ако имате добре играещ отбор, носещ 5% от БВП, не е добре да сменяте капитана, защото може да попаднете на неудачен", посочи Делчев.

Той предупреди също така, че ако бургаската рафинерия излезе от строя, трябва да се замести с внос с горива от порядъка на 300 цистерни дневно. Няма български вносител, който да компенсира продукцията на "Лукойл Нефтохим", смятат от БПГА.