Ливан освободи от затвора най-малкия син на Муамар Кадафи

Днес, 14:07
Ханибал Кадафи
Ханибал Кадафи

Ливан освободи от затвора Ханибал Кадафи - най-малкият син на покойния лидер на Либия Муамар Кадафи. Той прекара в затвора десет години по обвинение, свързано с изчезването на влиятелния шиитски мюсюлмански духовник Муса ас-Садр.

Кадафи беше отвлечен през 2015 г. от бойци в Сирия, където живееше в изгнание с ливанската си съпруга и деца, след като баща му беше убит по време на въстанието, избухнало в Либия през 2011 г.

Ливанските власти го задържаха същата година и го обвиниха, че укрива информация за съдбата на имам Муса ас-Садр, ливански шиитски мюсюлмански духовник, който изчезна заедно с спътниците си по време на пътуване до Либия през 1978 г. По това време Ханибал Кадафи е бил на две години.

Правозащитни организации осъдиха обстоятелствата около задържането му, наричайки обвиненията "неоснователни". През 2023 г. Кадафи започна гладна стачка в знак на протест срещу задържането му, в резултат на което здравето му се влоши и той бе хоспитализиран.

 

