Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

България е арестувала руснак заради опустошителен взрив в Бейрут

Днес, 10:44
Нестабилността в Ливан е една от осите в международните отношения.
Нестабилността в Ливан е една от осите в международните отношения.

България е арестувала преди 10 дни корабособственик във връзка с опустошителния взрив в пристанището на Бейрут на 4 август 2020 г. Задържаният Игор Гречушкин е руснак, има и кипърско гражданство. Новината бе съобщена от "Евронюз" и потвърдена от БНР. 

Мъжът е арестуван на софийското летище след полет от Кипър. За него е имало заповед за арест през Интерпол, издадена след трагедията. Ливанските власти твърдят, че взривът е бил предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхранявано огромно количество амониев нитрат. Експлозията отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000. Тя опустоши големи части от Бейрут. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.

Ливан подготвя документи с искане за предаването на Гречушкин за разпит. Ако той не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Бейрут, Ливан, Игор Гречушкин

Още новини по темата

Ливан ще разоръжи "Хизбула"
07 Авг. 2025

Израел отново удари столицата на Ливан
27 Апр. 2025

Ливан и Сирия си разменят удари по границата
09 Февр. 2025

Хиляди се завръщат в Ливан след прекратяването на огъня
28 Ноем. 2024

Израел: Ударихме бункер на „Хизбула“ с „десетки милиони долари“ в него
22 Окт. 2024

САЩ призоваха Израел за дипломация в Ливан
13 Окт. 2024

Израел удари жилищен блок в Бейрут
11 Окт. 2024

"Хамас" атакува с ракети база на израелското военно разузнаване
08 Окт. 2024

"Хизбула" уби 8 израелски войници в Южен Ливан
02 Окт. 2024

И втората група българи се завърна от Ливан
01 Окт. 2024

Израел започна сухопътна операция в Ливан
01 Окт. 2024

Правителственият самолет прибра първите 89 българи от Ливан
30 Септ. 2024

Открито е тялото на Хасан Насрала
29 Септ. 2024

България опитва да изведе гражданите си от Ливан
29 Септ. 2024

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: В съдебната система тече операция "Плюшено зайче"
ДИЯН БОЖИДАРОВ: "Луди" написаха 2 млн. думи история - на хартия, да остане
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Опозицията отслабва срещу "силната държава" на Пеевски
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Чакъров прегърна Пеевски в сюрреалистичен кошмар