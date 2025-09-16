България е арестувала руснак заради опустошителен взрив в Бейрут

България е арестувала преди 10 дни корабособственик във връзка с опустошителния взрив в пристанището на Бейрут на 4 август 2020 г. Задържаният Игор Гречушкин е руснак, има и кипърско гражданство. Новината бе съобщена от "Евронюз" и потвърдена от БНР.

Мъжът е арестуван на софийското летище след полет от Кипър. За него е имало заповед за арест през Интерпол, издадена след трагедията. Ливанските власти твърдят, че взривът е бил предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхранявано огромно количество амониев нитрат. Експлозията отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000. Тя опустоши големи части от Бейрут. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.

Ливан подготвя документи с искане за предаването на Гречушкин за разпит. Ако той не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България.