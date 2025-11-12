Съдът иска гаранции, че Ливан няма да екзекутира обвинения за взрива в Бейрут

ЕПА/БГНЕС Близки на жертвите от взрива в бейрутското пристанище през 2020 г. носят портрети на своите починали близки, събирайки се, за да отбележат петата годишнина от експлозията, станала на 4 август 2020 г. Взривът опустоши района. Загинаха най-малко 200 души и хиляди бяха ранени. Смята се, че експлозията е причинена от възпламеняване на около 2750 тона амониев нитрат, съхранявани в склад.

Софийският градски съд даде месец на ливанските власти да гарантират, че няма да приложат смъртно наказание спрямо Игор Гречушкин, обвинен във връзка с опустошителния взрив в пристанището на Бейрут на 4 август 2020 г. Корабособстеникът, който е руснак с кипърско гражданство, беше задържан в България в началото на септември. От тогава той се намира в ареста в очакване на делото за екстрадиция по молба на Ливан. Преди дни процесът беше отложен на 10 декември, тъй като съдът поиска от Ливан по всяко конкретно обвинение да заяви, че няма да приложи смъртно наказание. Такова е предвидено в шест от текстовете, по които е обвинен Гречушкин.

Мъжът се издирваше за внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб, обяви прокуратурата след задържането му при гранична проверка на летището.

Гречушкин беше арестуван на софийското летище след полет от Кипър. За него е имало заповед за арест през Интерпол, издадена след трагедията. Ливанските власти твърдят, че взривът е бил предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхранявано огромно количество амониев нитрат. Експлозията отне живота на най-малко 218 души и рани над 6000. Тя опустоши големи части от Бейрут. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.

"Съдът, изпълнявайки своите законови правомощия, поиска допълнителни гаранции от ливанската държава, че на обвиняемото лице - господин Гречушкин, няма да бъде наложено смъртно наказание за престъплението, за което се иска екстрадицията му. Съдът не изисква допълнителни доказателства по същество относно авторството на престъпленията", обясни след заседанието зам.-градският прокурор Ангел Кънев, който се яви по делото.

Твърди се, че Гречушкин е бил собственик или временен оператор на кораба MV Rhosus, плавал под молдовски флаг, чийто товар е предизвикал смъртоносната експлозия. Корабът пренася 2750 тона амониев нитрат от грузинското пристанище Батуми към Мозамбик през септември 2013 г. Той е в лошо състояние - с корозирали палуби, проблеми с електроенергията и радиовръзката. Гречушкин нарежда на капитана на кароба Борис Прокошев да се отправи към пристанището в Бейрут, откъдето да вземе допълнителен товар и да плати за преминаване през Суецкия канал, разказва "Дойче веле".

В ливанската столица обаче пристанищните власти установяват, че корабът не е годен за плаване, както и че не са платени пристанищни такси в размер на 100 000 долара, поради което му забраняват да продължи пътуването си. Гречушкин обявява фалит и изоставя кораба с товара от амониев нитрат на ливанското пристанище. Опасният товар е преместен в склад 12 на пристанището през 2014 година и остава там до 4 август 2020, когато предизвиква смъртоносната експлозия.