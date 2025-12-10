Съдът отказа да екстрадира в Ливан обвинения за взрива в Бейрут

Софийският градски съд отхвърли искането на ливанските власти за екстрадиция на Игор Гречушкин, обвинен във връзка с опустошителния взрив в пристанището на Бейрут на 4 август 2020 г. Корабособственикът, който е руснак с кипърско гражданство, беше задържан в България в началото на септември. От тогава той се намира в ареста в очакване на делото за екстрадиция по молба на Ливан. Преди месец процесът беше отложен за днес, тъй като съдът поиска от Ливан по всяко конкретно обвинение да заяви, че няма да приложи смъртно наказание. Такова е предвидено в шест от текстовете, по които е обвинен Гречушкин.

Ливанските власти са изпратили уверение, но съдът днес прие, че няма достатъчно гаранции, че срещу него няма да бъде приложено смъртно наказание и че правата му ще бъдат спазени. Прокуратурата пледира, че Гречушкин трябва да бъде екстрадиран, защото са спазени всички законови условия и има гаранции, че срещу него няма да бъде приложено смъртно наказание, както и че ще бъде изправен пред демократичен съд. Самият Гречушкин помоли съда да не бъде предаван на Ливан, защото там ще бъде убит.

Днес градският съд определи още той да бъде освободен. Това ще се случи обаче след евентуалното произнасяне и на втората инстанция, чиято дума ще е последна. Срокът за жалба е 7 дни.

Мъжът се издирваше за внасяне на взривни вещества в Ливан, терористичен акт, довел до смъртта на голям брой хора, деактивиране на машини с намерение да се потопи кораб, обяви прокуратурата след задържането му при гранична проверка на летището.

Гречушкин беше арестуван на софийското летище след полет от Кипър. За него е имало заповед за арест през Интерпол, издадена след трагедията. Ливанските власти твърдят, че взривът е бил предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхранявано огромно количество амониев нитрат. Експлозията отне живота на най-малко 218 души и рани над 6000. Тя опустоши големи части от Бейрут. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.

Твърди се, че Гречушкин е бил собственик или временен оператор на кораба MV Rhosus, плавал под молдовски флаг, чийто товар е предизвикал смъртоносната експлозия. Корабът пренася 2750 тона амониев нитрат от грузинското пристанище Батуми към Мозамбик през септември 2013 г. Той е в лошо състояние - с корозирали палуби, проблеми с електроенергията и радиовръзката. Гречушкин нарежда на капитана на кароба Борис Прокошев да се отправи към пристанището в Бейрут, откъдето да вземе допълнителен товар и да плати за преминаване през Суецкия канал, разказва "Дойче веле".

В ливанската столица обаче пристанищните власти установяват, че корабът не е годен за плаване, както и че не са платени пристанищни такси в размер на 100 000 долара, поради което му забраняват да продължи пътуването си. Гречушкин обявява фалит и изоставя кораба с товара от амониев нитрат на ливанското пристанище. Опасният товар е преместен в склад 12 на пристанището през 2014 година и остава там до 4 август 2020, когато предизвиква смъртоносната експлозия.