Ливан ще разоръжи "Хизбула"

Ливанското правителство прие историческо решение - да разоръжи подкрепяната от Иран шиитска милиция "Хизбула".

На практика правителството на Ливан одобри предложението, представено от американския пратеник Том Барак.

Решението беше взето въпреки че шиитските министри, близки до "Хизбула", и техните съюзници от движението "Амал", напуснаха демонстративно заседанието.

Министърът на информацията Пол Моркос заяви, че правителството "ще вземе подходящи решения въз основа на плана за действие, който командването на армията ще представи в края на месеца". Разоръжаване на "Хизбула" трябва да завърши до края на годината.

Том Барак поздрави ливанските официални представители за "историческото, смело и правилно решение, взето тази седмица, да се започне пълното изпълнение на споразумението за прекратяване на враждебните действия от ноември 2024 г.". "Хизбула" остро разкритикува решението на ливанското правителство да възложи на армията да подготви план за разоръжаване на проиранското движение. Групировката описа този ход като "сериозна грешка", която отслабва Ливан и ще означава победа за Израел.

Влиянието на "Хизбула" в Ливан е огромно - то обхваща политическия, военния и социалния живот на страната. Групата е описвана като "държава в държавата", тъй като има значителна власт, която често надминава тази на официалното ливанско правителство. Хизбула разполага с голям и добре обучен военен апарат, който е сравняван с армия на средно голяма държава. Партийното ѝ крило, известно като „Блокът на съпротивата и верността“, има значителен брой места в парламента. Заедно със своите съюзници, като движението „Амал“, "Хизбула" упражнява силно влияние върху вземането на решения.