Саркози е осъден на 5 години затвор заради заговор с Муамар Кадафи

БГНЕС 70-годишният Никола Саркози, който заемаше най-високия пост във Франция между 2007 и 2012 г., може да обжалва присъдата.

Парижки съд осъди бившия френски президент Никола Саркози на пет години затвор, съобщи АФП.

Съдът разпореди Саркози да бъде задържан на по-късен етап, като на прокурорите е даден един месец, за да уведомят бившия държавен глава за датата, на която трябва да влезе в затвора.

Саркози и негови помощници са обвинени в сключване на предполагаем корупционен пакт с режима на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, за да получат финансиране за кампанията за президентските избори във Франция през 2007 г.

Бившият френски президент обаче беше оправдан по обвинения в корупция, злоупотреба с либийски публични средства и незаконно финансиране на предизборни кампании. Очаква се Саркози, който отрече всички нарушения в съда, незабавно да обжалва.

Процесът в Париж продължи 3 месеца и разгледа обвиненията в ''корупционен пакт'' между Саркози и либийския режим на Муамар Кадафи, при който посредници доставяли куфари с пари до министерски сгради в Париж, за да финансират незаконно президентската кампания на Саркози през 2007 г., която беше успешна. В замяна на парите либийският режим е поискал дипломатически, правни и бизнес услуги. Саркози е трябвало да работи за възстановяването на международния имидж на Кадафи, заявиха прокурорите. Либийският лидер, чието 41-годишно управление беше белязано от нарушения на човешките права, бе международно изолиран заради връзките му с тероризма, включително бомбения атентат над полет Пан Ам 103 над Локърби, Шотландия, през декември 1988 г., припомня БГНЕС.

Членове от обкръжението на Саркози пък бяха обвинени, че са се срещали с членове на режима на Кадафи в Либия през 2005 г., когато Саркози беше министър на вътрешните работи. Скоро след като стана френски президент през 2007 г., Саркози покани либийския лидер на държавно посещение в Париж, като разпъна бедуинска палатка близо до Елисейския дворец. Саркози беше първият западен лидер, който посрещна Кадафи.

През 2011 г. обаче Саркози постави Франция начело на водените от НАТО въздушни удари срещу войските на Кадафи, които помогнаха за свалянето на режима му. Либийският лидер беше заловен от бунтовниците през октомври 2011 г. и убит, припомня "Гардиън".

Саркози вече е осъден по две отделни дела и е лишен от най-високото френско отличие - Ордена на почетния легион. През 2021 г. той беше признат за виновен в търговия с влияние и корупция, защото през 2014 г. се опитал да подкупи съдия, за да получи информация за разследването на незаконното финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. Бившият президент получи една година реален затвор и две години изпитателен срок, но вместо затвор му беше позволено да излежава присъдата си на свобода с електронна гривна. Така Никола Саркози стана първият бивш президент в историята на Франция с поставена електронна гривна за проследяване.

Във втори случай Саркози беше осъден за укриване на незаконни преразходи за президентските избори през 2012 г., които загуби от кандидата на социалистите Франсоа Оланд. Той обжалва и двете присъди.

Въпреки присъдите си, Саркози продължава да се среща и да бъде консултиран от ключови фигури отдясно и в центъра на политическия живот ба Франция. Наскоро той се срещна с новия премиер Себастиан Льокорню, който все още не е сформирал правителство, след като последният кабинет падна при вот на недоверие по-рано този месец.