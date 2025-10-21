Медия без
Саркози влиза в затвора с 10 семейни снимки и книгата "Граф Монте Кристо"

Днес, 10:45
Бившият френски президент Никола Саркози влиза в затвора "Ла Санте" в Париж, където ще излежи присъдата си за престъпен заговор за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007-ма от либийския диктатор Муамар Кадафи, предава АП.

Откакто нацисткият колаборационистки лидер Филип Петен е осъден за държавна измяна през 1945 г., никой бивш френски държавен глава не е попадал зад решетките, припомня Би Би Си.

Саркози пристигна пред затвора от XIX век "Ла Санте" в квартал Монпарнас в 10:00 ч. сутринта. Той ще бъде разположен в килия с площ приблизително 9 кв. м в изолационното крило на затвора.

Повече от 100 поддръжници на бившия президент се събраха в луксозния парижки квартал, където Саркози живее със съпругата си Карла Бруни-Саркози, аплодирайки и скандирайки ''Никола, Никола'' и пеейки френския химн. Тримата синове на Саркози Жан, Пиер и Луи пристигнаха в дома му по-рано сутринта.

В края на миналата седмица Саркози беше приет в Елисейския дворец от президента Еманюел Макрон, който заяви пред репортери, че ''е нормално на човешко ниво" да приеме един от своите предшественици.

Жан-Мишел Дароа, един от адвокатите на Саркози, заяви във вторник, че бившият президент се е ''подготвил психически'' да бъде държан в изолация. Саркози ще излежава присъдата си далече от останалите затворници от съображения за сигурност.

"Не се страхувам от затвора. Ще държа главата си високо, включително пред вратите на "Ла Санте", каза Саркози пред вестник La Tribune Dimanche. Вестникът съобщи, че Саркози е приготвил затворническата си чанта с дрехи и 10 семейни снимки, които му е позволено да носи. Пред вестник "Фигаро" Саркози каза, че ще вземе със себе си три книги, сред които ''Граф Монте Кристо'' на Александър Дюма, в която героят бяга от затвора, след което търси отмъщение.

Парижки съдия постанови, че Саркози ще започне да излежава присъдата си, без да чака да бъде разгледано искането му за обжалване, поради ''сериозността на нарушаването на обществения ред, причинено от престъплението''. Съгласно решението, 70-годишният Саркози ще може да подаде молба за освобождаване до апелативния съд едва след като влезе зад решетките, а съдиите ще имат до два месеца, за да обработят молбата.

