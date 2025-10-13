Медия без
Саркози влиза в затвора на 21 октомври

Днес, 19:48
Никола Саркози и съпругата му Карла Бруни изслушват присъдата на 25 септември.
EПА/БГНЕС
Никола Саркози ще влезе на 21 октомври в затвора "Ла Санте" в Париж, научи АФП от източници, близки до делото, потвърждавайки информация на RTL. Той се яви по-рано днес в Националната финансова прокуратура, за да се запознае с условията на своето лишаване от свобода.

70-годишният Саркози научи датата днес, но тя не беше оповестена официално. Бившият френски президент беше на 5 години затвор за престъпен заговор за незаконно финансиране на предизборната му кампания през 2007-ма от либийския диктатор Муамар Кадафи.

През същата 2007 година, след като вече беше станал президент, Саркози допринесе значително Кадафи да освободи българските медицински сестри, които бяха осъдени на смърт в Либия.

Никола Саркози ще е първият следвоенен лидер на Франция и първият бивш държавен глава на страна членка на Европейския съюз, който влиза в затвора. По неофициални данни той ще излежава присъдата си в затвора "Санте" в Париж, източно от Монпарнас, в който има ВИП секция.

Процесът в Париж продължи 3 месеца и разгледа обвиненията в ''корупционен пакт'' между Саркози и либийския режим на Муамар Кадафи, при който посредници доставяли куфари с пари до министерски сгради в Париж, за да финансират незаконно президентската му кампания през 2007 г., която беше успешна. В замяна на парите либийският режим е поискал дипломатически, правни и бизнес услуги. 

По-рано Саркози вече бе осъден по две отделни дела и лишен от най-високото френско отличие - Ордена на почетния легион. През 2021 г. той беше признат за виновен в търговия с влияние и корупция, защото през 2014 г. се опитал да подкупи съдия, за да получи информация за разследването на незаконното финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. Бившият президент получи 1 г. реален затвор и две години изпитателен срок, но му беше позволено да излежава присъдата си на свобода с електронна гривна. Във втори случай Саркози беше осъден за укриване на незаконни преразходи за президентските избори през 2012 г., които загуби от кандидата на социалистите Франсоа Оланд. 

След влизането му в затвора, защитата на Никола Саркози ще може да подаде искане за освобождаване до Апелативния съд. Съдът разполага с максимум два месеца, за да се произнесе по това искане. Ако бъде отхвърлено, Саркози ще може да подаде нови искания.

