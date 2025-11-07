Радев призова Франция да освободи осъдения за корупция Саркози

Президентът Румен Радев призова за освобождаването от затвора на бившия френски държавен глава Никола Саркози, който е там заради корупция.

Радев направи това на церемонията, на която удостои със своя Почетен знак посланика на Великобритания в Либия в периода 2002-06 г. Антъни Лейдън за изключителни заслуги към България, проявени чрез лична ангажираност и професионален принос за освобождаването на българските медицински сестри.

"Позволете ми да използвам този тържествен момент, за да отдам още едно признание за забележителна съпричастност и на един френски политик - по онова време президент на Франция - който, заедно със своята съпруга, положи огромни усилия за освобождаването на нашите медици - каза Радев. - Днес той е в затвора и се нуждае от нашата подкрепа и съпричастност, с които да изразим истинската си благодарност. Затова аз подкрепям декларациите на президентите Петър Стоянов и Георги Първанов, на бивши министри, политици и общественици, които са приели каузата за неговото освобождаване за свой дълг, и отправям своя призив и към европейските политици и общественици - за освобождаването на президента Саркози".

Никола Саркози бе осъден на 5 г. затвор за сключване на корупционен пакт с режима на покойния либийски диктатор Муамар Кадафи, в замяна на финансиране за кампанията му президентските избори във Франция през 2007 г. На 21 октомври той влезе да излежава присъдата си в парижкия затвор "Ла Санте". Присъдата му не е политическа, а за корупция.

Саркози има и две други предишни присъди и бе лишен от най-високото френско отличие - Ордена на почетния легион.

През 2021 г. той беше признат за виновен в търговия с влияние и корупция, защото през 2014 г. се опитал да подкупи съдия, за да получи информация за разследването на незаконното финансиране на предизборната му кампания през 2007 г. Тогава той не влезе в затвора и стана първият бивш президент в историята на Франция с поставена електронна гривна за проследяване.

Във втория случай Саркози беше осъден за укриване на незаконни преразходи за президентските избори през 2012 г., които загуби от кандидата на социалистите Франсоа Оланд.