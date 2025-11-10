Медия без
Парижки съд освободи предсрочно Никола Саркози

Бившият президент на Франция каза, че трите седмици в затвора са били ''кошмарни''

10 Ноем. 2025Обновена
Никола Саркози
БГНЕС
Никола Саркози

Парижки съд се съгласи на предсрочното освобождаване на бившия френски президент Никола Саркози. BFM TV съобщава, че Саркози ще излезе от затвора още днес.

Според съда ''няма риск от укриване на доказателства, натиск или съглашение'', което прави ''продължаващото задържане неоправдано''.

Саркози обаче ще трябва да се съобразява с редица строги условия. France Info съобщи, че ще му бъде забранено да напуска Франция. Любопитно е, че бившият френски президент няма да има право да се свързва с други обвиняеми по либийското дело, както и със служители на министерството на правосъдието, след като беше посетен в затвора от настоящия министър на правосъдието Жералд Дарманен.

След като беше осъден на пет години затвор през октомври, Саркози влезе в затвора, въпреки че обжалва присъдата. Бившият френски президент се яви чрез видеовръзка на съдебното заседание, като заяви, че престоят му в затвора е "изтощителен" и "кошмар". Един от неговите адвокати Кристоф Ингран заяви, че Саркози ще е в по-голяма безопасност извън затвора, отколкото вътре. "Той е бил изправен пред смъртни заплахи, чувал е викове през нощта и е бил принуден да се влезе в съседна килия, когато затворник се е самонаранил", каза той.

Либийската афера, заради която е осъден Саркози, се основава върху твърденията, че е получил незаконни средства от режима на тогавашния либийски държавен глава Муамар Кадафи през 2007 г., за да финансира предизборната си кампания за президент, припомня БТА.

Наказателният съд в Париж не намери директни доказателства за това обвинение, но посочи в заключенията си, че Саркози и негови близки съучастници са се опитали да получат средства от режима. По този начин съдът обвини Саркози в участие в престъпна организация.

В съвременната история на Франция никой бивш президент не е получавал толкова тежка присъда. От своя страна Саркози постоянно изтъкваше, че е невинен. 

 "Никога не съм имал идея или намерение да искам от г-н Кадафи каквото и да е финансиране. Никога няма да призная нещо, което не съм направил. Никога не съм си представял, че на 70 години ще бъда в затвора. Това е изпитание, което ми е наложено. Признавам, че е трудно, много трудно. Оставя следа у всеки затворник, защото е изтощително", заяви в съда Саркози, цитиран от "Гардиън".

Никола Саркози

