Медия без
политическа реклама

СИГНАЛ РЕКЛАМА

ТВ водещ загина при атака на Израел в Южен Ливан

Според армията на Тел Авив той е бил активен член на "Хизбула"

Днес, 09:21
От "Хизбула" определиха удара като "тревожен сигнал за разширяването на израелските военни действия в Ливан".
БТА / АП
От "Хизбула" определиха удара като "тревожен сигнал за разширяването на израелските военни действия в Ливан".

Телевизионният водещ Али Нур ад Дин е загинал при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщи шиитското движение "Хизбула". Ад Дин е работил в близката до групировката телевизия "Ал Манар".

От "Хизбула" определиха удара като "тревожен сигнал за разширяването на израелските военни действия в Ливан", които по думите им вече засягат и представители на медийната общност. Израелската армия обаче заяви, че Али Нур ад Дин е бил активен член на "Хизбула", който през последните месеци е участвал във възстановяването на артилерийския арсенал на групировката в южната част на страната.

Инцидентът идва на фона на крехкото примирие между Израел и "Хизбула", договорено с посредничеството на САЩ през 2024 г. Оттогава двете страни нееднократно си отправят взаимни обвинения в нарушаване на споразумението, а напрежението по ливанско-израелската граница остава високо.

Последвайте ни и в google news бутон

Ключови думи:

Израел, Ливан, Хизбула

Още новини по темата

"Хамас" е готов да отстъпи властта в Газа
11 Яну. 2026

Израелската полиция арестува началника на кабинета на Нетаняху
11 Яну. 2026

Израел призна Сомалиленд за независима държава
27 Дек. 2025

14 държави осъдиха новите планове на Израел за Западния бряг
25 Дек. 2025

Израел удари с ракета лидер на "Хизбула" в Бейрут
23 Ноем. 2025

ООН подкрепи плана на Тръмп за Газа
18 Ноем. 2025

Ливан освободи от затвора най-малкия син на Муамар Кадафи
11 Ноем. 2025

Израелският парламент прие законопроект за смъртно наказание за терористи
11 Ноем. 2025

Казахстан се присъединява към Авраамовите споразумения
07 Ноем. 2025

Израел получи тяло на заложник с български паспорт
31 Окт. 2025

Нетаняху нареди незабавни удари по Газа
29 Окт. 2025

Израел възобнови ударите по Газа
19 Окт. 2025

Израел: "Хамас" наруши споразумението
14 Окт. 2025

САЩ, Египет, Катар и Турция подписаха декларацията за мир в Газа
13 Окт. 2025

ОЩЕ НОВИНИ ОТ ЧУЖБИНА

ТУШ Разгледай всички

АВТОРИ

ДОРОТЕЯ ДАЧКОВА: "Решили сме го. Ставаш!" Как се избира европейски прокурор в България
ДИЯН БОЖИДАРОВ: Няма Джаро, няма Маро, има Месия 3.0
ЛЮДМИЛ ИЛИЕВ: Времето на коалицията Борисов-Пеевски изтече
СВЕТОСЛАВ ТЕРЗИЕВ: Дано Унгария не ни помага за Шенген
ПЕТЬО ЦЕКОВ: Могат ли прасетата да изядат ябълките на протеста?