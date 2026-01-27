ТВ водещ загина при атака на Израел в Южен Ливан

БТА / АП От "Хизбула" определиха удара като "тревожен сигнал за разширяването на израелските военни действия в Ливан".

Телевизионният водещ Али Нур ад Дин е загинал при израелски въздушен удар в Южен Ливан, съобщи шиитското движение "Хизбула". Ад Дин е работил в близката до групировката телевизия "Ал Манар".

От "Хизбула" определиха удара като "тревожен сигнал за разширяването на израелските военни действия в Ливан", които по думите им вече засягат и представители на медийната общност. Израелската армия обаче заяви, че Али Нур ад Дин е бил активен член на "Хизбула", който през последните месеци е участвал във възстановяването на артилерийския арсенал на групировката в южната част на страната.

Инцидентът идва на фона на крехкото примирие между Израел и "Хизбула", договорено с посредничеството на САЩ през 2024 г. Оттогава двете страни нееднократно си отправят взаимни обвинения в нарушаване на споразумението, а напрежението по ливанско-израелската граница остава високо.