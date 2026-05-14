Куба е пред енергиен колапс след края на руските доставки от петрол

Министърът на енергетиката на Куба Висенте де ла О Леви предупреди в специално видео обръщение, че руското дарение от петрол от края на март е изчерпано, което означава, че енергийната система на страната е пред колапс.

"Ситуацията е много напрегната, а навън става все по-горещо", каза министърът, цитиран от Си Ен Ен, визирайки изключително топлите летни месеци на карибския остров, заради които се повишава търсенето на енергия. През последните дни малки групи кубинци излизат улиците през нощта с тенджери и тигани, за да протестират срещу все по-дългите прекъсвания на електрозахранването.

През януари Тръмп подписа указ, с който заплаши с наказателни мита държавите, доставящи гориво на Куба, припомня БТА. От декември насам само руският танкер "Анатолий Колодкин" е доставил суров петрол за Куба, като това е станало през април. Миналата седмица Организацията на обединените нации определи американските ограничения върху доставките на гориво като незаконни.

Според кубинските власти войната между САЩ и Иран и поскъпването на петрола и транспорта допълнително затрудняват усилията на страната да осигури доставки.

Националната електроенергийна система на Куба е в критично състояние. В столицата Хавана се наблюдават едни от най-тежките прекъсвания на електрозахранването от десетилетия, като в някои квартали токът спира за между 20 и 22 часа дневно.

Министърът посочи, че електроенергийната мрежа в момента разчита основно на местен суров петрол, природен газ и възобновяеми енергийни източници. През последните две години в страната са инсталирани 1300 мегавата соларни мощности, но голяма част от капацитета не може да бъде използвана заради нестабилността на електропреносната мрежа.