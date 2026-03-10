Медия без
Кубински студенти се събраха на импровизиран протест заради енергийната криза

В Куба подобни прояви са рядкост

Днес, 16:13
Прекъсванията на електрозахранването и транспорта принудиха университета  в Хавана да намали броя на занятията или да ги провежда онлайн.
ЕПА/БГНЕС
Импровизиран протест на стълбите на Хаванаския университет привлече малка група студенти, загрижени за образованието си на фона на енергийната криза в страната, влошена от петролната блокада на САЩ, предава АП. В Куба подобни прояви са рядкост, тъй като властите почти не позволяват протести.

Прекъсванията на електрозахранването и транспорта принудиха университета  в Хавана да намали броя на занятията или да ги провежда онлайн. Също така студентите се борят с бавен и ненадежден интернет. "Ние не сме мъченици за никоя страна, а сме студенти. Никой от нас не е възнамерявал да бъде тук, но нямаше друг начин", каза един от протестиращите пред АП.

Първият заместник-министър на висшето образование Модесто Рикардо Гомес излезе, за да говори със студентите. Той призна финансовите трудности, засягащи висшето образование, и каза, че те са се влошили от настоящата конфронтация с администрацията на Тръмп.

В Куба бензинът е ограничен до 20 литра на кола, а зареждането включва сложен процес на уговаряне на час, което може да отнеме седмици.

