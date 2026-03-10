Кубински студенти се събраха на импровизиран протест заради енергийната криза

ЕПА/БГНЕС Прекъсванията на електрозахранването и транспорта принудиха университета в Хавана да намали броя на занятията или да ги провежда онлайн.

Импровизиран протест на стълбите на Хаванаския университет привлече малка група студенти, загрижени за образованието си на фона на енергийната криза в страната, влошена от петролната блокада на САЩ, предава АП. В Куба подобни прояви са рядкост, тъй като властите почти не позволяват протести.

Прекъсванията на електрозахранването и транспорта принудиха университета в Хавана да намали броя на занятията или да ги провежда онлайн. Също така студентите се борят с бавен и ненадежден интернет. "Ние не сме мъченици за никоя страна, а сме студенти. Никой от нас не е възнамерявал да бъде тук, но нямаше друг начин", каза един от протестиращите пред АП.

Първият заместник-министър на висшето образование Модесто Рикардо Гомес излезе, за да говори със студентите. Той призна финансовите трудности, засягащи висшето образование, и каза, че те са се влошили от настоящата конфронтация с администрацията на Тръмп.

В Куба бензинът е ограничен до 20 литра на кола, а зареждането включва сложен процес на уговаряне на час, което може да отнеме седмици.