Куба подготвя военно положение

ЕПА/БГНЕС Кубинският президент Мигел Диас-Канел (в средата), министърът на Революционните въоръжени сили Алваро Лопес Миера (вляво) и министърът на вътрешните работи Ласаро Алберто Алварес Касас (вдясно) облякоха маслиненозелени униформи, които се полагат за военно положение

Националният съвет за отбрана на Куба е одобрил плановете и мерките за преход към военно положение, предаде испанската агенция EFE, с позоваване на кубинските държавни медии.

Мерките са въз основа на концепцията за "Война на целия народ". Тя е от 80-те години на ХХ век и се основава на обща мобилизация на кубинското население в случай на външна агресия. Държавните медии посочват, че планът е одобрен още в събота от Националния съвет за отбрана, който е отговорен за поемането на контрол над страната при природни бедствия или въоръжени конфликти.

Целта на концепцията е да "повиши и усъвършенства нивото на подготовка и сплотеност на ръководните органи и персонала". Тя включва обучение за поставяне на засади и за инсталиране на мини, обучение по защита на населението и комбинирани занятия в области като защита срещу оръжия за масово поразяване, боравене с автомат АК-47 и техники за камуфлаж.

В съобщенията се посочва, че 94-годишният бивш президент на Куба Раул Кастро (брат на Фидел Кастро, когото наследи начело на страната през април 2011 г.) е следил заседанието и е определил мерките като ефикасни. Иначе Националният съвет за отбрана се ръководи от настоящият президент Мигел Диас-Канел.

Този анонс идва на фона на нарастващото напрежение между Куба и САЩ след пленяването от американците на венецуелския президент Николас Мадуро и изправянето му пред съд. При акцията на US командосите в Каракас загинаха 32-ма кубински военнослужещи, чиито останки бяха пренесени в Хавана в четвъртък и им бяха отдадени почести. На церемонията Диас-Канел обяви, че "няма да има капитулация или абдикация" в случай на атака от страна на САЩ.

"Куба никога няма да направи никакви политически отстъпки и никога няма да преговаря със САЩ", подчерта той, облечен в маслиненозелената военна униформа, която, според кубинското законодателство, е запазена за военно положение, извънредно положение или обща мобилизация.